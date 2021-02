Dopo Andrea Nucita, vincitore nel 2019 e Andrea Mabellini, che ha trionfato nel 2020, si riaccendono le sfide nei sei appuntamenti in programma tra le prove speciali dei più suggestivi rally europei. Con la pubblicazione del regolamento della serie 2021, consultabile qui, si sono ufficialmente aperte le iscrizioni al trofeo dedicato ai bolidi dello Scorpione capaci di erogare 300 Cv.



Con le modifiche al calendario FIA ERC sarà un’interessante doppietta su terra ad aprire la stagione 2021. Infatti, dopo la Polonia, sarà la terra Lettone ad ospitare il secondo round dell’Abarth Rally Cup. Le Abarth 124 rally, con assetto da terra, rialzate di 40mm e con cerchi O.Z. da 15’’, hanno già dimostrato di poter dare del filo da torcere agli avversari, così come su asfalto, terreno ancora più congeniale per poter scaricare a terra tutta la potenza delle Abarth 124 rally. La versatilità e le prestazioni della vettura dello Scorpione sono testimoniate dal fatto che, nelle ultime tre stagioni, sono arrivati i trionfi nella FIA R-GT Cup, praticamente il mondiale delle Gran Turismo.



Francesco Morosini, Abarth Senior Brand Manager & Racing: “Anche nel 2021 l’impegno di Abarth Racing nel mondo del rally prosegue e rilancia con una serie sempre più apprezzata da piloti e navigatori, anche grazie ad un montepremi di altissimo livello. L’Abarth 124 rally ha dimostrato, nelle ultime tre stagioni, di essere leader a livello mondiale tra le vetture R-GT e anche quest’anno ci giocheremo le nostre carte per mantenere il titolo mondiale in casa, nonostante gli avversari si siano rinforzati. Abarth è racing nel suo DNA e da sempre, come insegnato da Carlo Abarth, una delle sue missioni è quella di poter far crescere i giovani piloti. Un impegno preso a cuore dal brand Abarth che da diverse stagioni investe nei campionati di Formula 4, la formula propedeutica che vede al via giovanissimi piloti provenienti, soprattutto, dal mondo del kart, ma anche nel mondo dei rally, infatti, le prime due edizioni dell’Abarth Rally Cup hanno incoronato due under 30, Andrea Nucita e Andrea Mabellini. La nostra speranza è quella di poter continuare ad offrire un trampolino di lancio verso i palcoscenici internazionali”.



Di altissimo livello il montepremi della serie 2021 che mette in palio ben 169.000 Euro. Ad ogni gara verrà premiato con 10.000 Euro il primo classificato, con 8.000 Euro il secondo, mentre al terzo classificato andranno 6.000 Euro. Il vincitore della serie avrà, inoltre, un premio finale di 25.000 Euro.



Abarth Rally Cup* – FIA European Rally Championship

Rally della Polonia (Polonia – Terra) 18-20 giugno

Rally Liepāja (Lettonia – Terra) 1-3 luglio

Rally di Roma Capitale (Italia – Asfalto) 23-25 luglio

Rally Barum Zlin (Repubblica Ceca – Asfalto) 27-29 agosto

Rally d’Ungheria (Ungheria – Asfalto) 22-24 ottobre

Rally Isole Canarie (Spagna – Asfalto) 18-20 novembre



*Soggetto a conferma di FIA WMSC