L'Abarth Rally Cup farà parte del FIA European Rally Championship anche nel 2021. Ecco cinque motivi per seguirla attentamente.

Grandi premi:ad ogni gara c'è un montepremi di €24.000 da spartirsi, più altri €25.000 a fine anno. Ciò significa che, potenzialmente, ogni pilota della serie ha la possibilità di prendere in totale €85.000.



Aperta a tutti:l'Abarth Rally Cup non ha limiti di iscrizione e si può competere a livello internazionale sia su terra che su asfalto con le vetture dello Scorpione.



Grande supporto:durante l'anno i piloti godranno di ampia copertura mediatica e beneficeranno di tutti i ricambi e assistenza in loco.



Doppio titolo:l'Abarth 124 Rally rientra nella categoria FIA RGT, per cui nell'ERC sarà inserita in Classe ERC2, con la possibilità di vincere anche questo trofeo.



Doppio fondo:il calendario prevede eventi su terra e asfalto.

