Il 21enne si è anche aggiudicato €76.000 di premio e al Rally Islas Canarias era in lizza per il titolo ERC2, che lo ha visto terminare alle spalle di Tibor Érdi Jr**. Ecco le parole dopo la prima avventura con la sua Abarth 124 Rally.



Cosa significa per te essere il vincitore della Abarth Rally Cup per il 2020**?

"Siamo felici, era l'obiettivo prima della stagione. Non è stato facile perché in Ungheria e Lettonia è stato particolarmente difficile. Eravamo anche in corsa per il titolo ERC2. Abbiamo fatto del nostro meglio, non abbiamo vinto quello, ma alla fine siamo felici".



Visto che questa è la tua prima stagione di rally internazionale, devi essere molto soddisfatto di quello che ha ottenuto...

"Ho imparato molto, questo è stato importante, quindi grazie a tutti coloro che mi hanno permesso di essere qui a fare questa stagione al tempo del coronavirus, al team e a tutti gli sponsor e partner. Siamo tutti contenti di quello che abbiamo ottenuto. Certo, volevamo completarlo con il titolo ERC2, ma non è stato possibile".



Dopo aver vinto per tre volte, è arrivato un secondo posto al Rally Islas Canarias in Abarth Rally Cup. Qualcosa è andato storto?

"E' stato un rally davvero difficile con il meteo. Abbiamo avuto qualche problema con i freni [la prima Tappa] perché avevamo un set-up rigido per la condizione di asciutto, ma abbiamo avuto pioggia e spesso abbiamo bloccato i freni. Questo ha reso difficile il feeling. Eravamo anche troppo lenti, ma quasi ogni volta che facciamo una gara sull'asfalto quest'anno piove sempre, il che non è così facile in una RGT".



Cosa avete in programma per il 2020?

"Mi piacerebbe far parte di nuovo dell'ERC e ora sto guardando quella che secondo me sarebbe la macchina migliore per me. Non lo sappiamo ancora, ma stiamo valutando".



E hai un altro titolo da inseguire in questa stagione, giusto?

"Correremo a Monza [questo fine settimana] con l'Abarth 124 per la FIA RGT Cup. Pare ci sia la neve, quindi sarà difficile con la trazione posteriore. Ma è un rally, dobbiamo farcela".



ALBO D'ORO ABARTH RALLY CUP



2020:Andrea Mabellini (Italia)

2019:Andrea Nucita (Italia)



**Soggetto a conferma dei risultati finali