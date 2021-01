Le conferme per Abarth Racing arrivano anche nel mondo dei rally con la Abarth 124 rally che sarà nuovamente protagonista nel FIA-ERC, il campionato europeo che, al suo interno vedrà sfidarsi le adrenaliniche sportive dello Scorpione in 6 degli 8 appuntamenti in programma.



Ricco montepremi per l’edizione 2021 che assegnerà 169.000 Euro. Ad ogni gara, il vincitore riceverà un premio da 10.000 €, mentre chi salirà sul secondo e terzo gradino del podio verrà premiato con 8.000 € e 6.000 €.



Il titolo di campione dell’Abarth Rally Cup 2021 avrà un valore di 25.000 €. Dopo la vittoria di Andrea Mabellini, campione anche nella Coppa FIA R-GT, la caccia al titolo 2021 è aperta con quattro appuntamenti su asfalto e due su terra.



La stagione 2021 scatterà dal 6 all’8 maggio al Rally Islas Canarias, su asfalto, passando poi alle due tappe su terra in Polonia (18-20 giugno) e in Lettonia (1-3 luglio), per proseguire, poi con il Rally Roma Capitale, il Rally Barum in Repubblica Ceca e il finale di stagione in Ungheria dal 22 al 24 ottobre.

Ma se l’Abarth Rally Cup è, ormai, una certezza, non mancheranno sicuramente alcune apparizioni della Abarth 124 rally nelle tappe del mondiale WRC dove ha sempre dato filo da torcere agli avversari.



Jean-Baptiste Ley, coordinatore dell'ERC, ha detto: "È davvero una buona notizia che l'Abarth Rally Cup continuerà come parte dell'ERC nel 2021 e ringraziamo Abarth per aver riposto la loro fiducia nel campionato per la terza stagione consecutiva. L'Abarth Rally Cup non solo fornisce ai piloti un percorso alternativo nel rally internazionale e nella categoria ERC2 in particolare, ma ha anche incoraggiato i piloti di reale abilità a dimostrare il loro talento nell'ERC, ricompensandoli con un pacchetto di premi molto interessante nel processo. Non vediamo l'ora di vedere l'Abarth 124 rally in azione nell'ERC di nuovo nel 2021".



Le Abarth 124 Rally rientrano nella categoria delle FIA RGT, dunque potranno correre in Classe ERC2.



Calendario 2021 dell'Abarth Rally Cup



Rally Isole Canarie (Spagna – Asfalto) 6-8 maggio

Rally della Polonia (Polonia – Terra) 18-20 giugno

Rally Liepāja (Lettonia – Terra) 1-3 luglio

Rally di Roma Capitale (Italia – Asfalto) 23-25 luglio

Rally Barum Zlin (Repubblica Ceca – Asfalto) 27-29 agosto

Rally d’Ungheria (Ungheria – Asfalto) 22-24 ottobre.



Premi per ogni gara:

Primo: €10.000

Secondo: €8.000

Terzo: €6.000



A fine anno il Campione riceverà €25.000



L'albo d'oro

2020: Andrea Mabellini (Italia)

2019: Andrea Nucita (Italia)



Per maggiori informazioni sull'Abarth Rally Cup: Francesco Italo Senesi, francescoitalo.senesi@stellantis.com



**€85.000 è il massimo che un pilota può vincere sommando tutte le gare dell'Abarth Rally Cup 2021 e l'eventuale premio del titolo



***Soggetto a conferma da parte del Consiglio Mondiale FIA