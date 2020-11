Il giovane però dovrà stare attento perché Roberto Gobbin, Martin Rada e il debuttante Mihnea Mureșan sono pronti a fargli lo sgambetto.



"Per ora la mia stagione è andata bene e sono contento dei miei risultati - ha detto ad ERC The Stage Mabellini - Spero di prendere altri punti pesanti".



Il Rally Hungary lo scorso anno vide Andrea Nucita imporsi in Abarth Rally Cup.