Abarth Rally Cup: Polonski torna in azione, Mabellini leader

Nel FIA European Rally Championship, il debuttante Andrea Mabellini è leader dell'Abarth Rally Cup al Rally di Roma Capitale.

Dopo 8 PS, Mabellini ha 3'44" di margine su Roberto Gobbin, mentre Dariusz Poloński si è dovuto ritirare ieri per un problema al turbo.



Gobbin è invece stato penalizzato all'arrivo al parco chiuso in ritardo, per cui è molto distante.

