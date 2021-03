Al Barum Czech Rally Zlín uno dei piloti da tenere d'occhio sarà Filip Mareš.

Il round ceco del FIA European Rally Championship si svolgerà il 27-29 agosto e l'idolo locale, Campione 2019 in ERC1 Junior, sarà al volante di una Škoda Fabia con la quale ha terminato terzo al Kowax Valašská Rally ValMez domenica.



Mareš era andato benissimo nella Tappa 1, poi lo hanno superato Jan Kopecký, secondo per 3"8, e Nikolay Gryazin (Campione ERC1 Junior 2018) vincitore dell'evento.



“Alla fine abbiamo chiuso terzi assoluti e secondi fra i piloti cechi, coi punti presi nella Tappa di sabato direi che ci siamo costruiti una buona base per il prosieguo della stagione", ha detto Mareš.



Presente anche Erik Cais, che sarà protagonista del ERC-MICHELIN Talent Factory, quinto con la sua Ford Fiesta.



Foto: Facebook.com/filipmaresrally

