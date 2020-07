Al-Rashed punta al Rally Liepaja per volare ancora nell’ERC

-

Rakan Al-Rashed si prepara per il ritorno nel FIA European Rally Championship in occasione del Rally Liepāja con una Volkswagen Polo GTI R5.

Dopo aver chiuso in Top20 nella sua precedente uscita lettone, il saudita sarà nuovamente al via dell'evento del 14-16 agosto grazie allo sponsor Invest Saudi, che apparirà sulla Polo utilizzata già a gennaio all'Arctic Lapland Rally in Finlandia.



“Il COVID-19 ha drasticamente cambiato i nostri piani perché dovevamo fare sette gare, più quella del World Rally Championship in Finlandia - ha spiegato Al-Rashed - E' andata così e quindi il Liepāja sarà il nostro primo rally".



Anche se passerà dalla Škoda Fabia R5 alla Volkswagen Polo GTI R5, la vettura verrà comunque preparata sempre dal team Printsport, con Hugo Magalhães che sarà alle note.



“La Printsport è il nostro team dall'inizio, siamo felici di continuare con loro e con Hugo. E' stato grande e sto imparando tantissimo da lui".



Mentre Al-Rashed deve ancora ripianificare il 2020, pare certo che non farà gare su asfalto: "Il Rally di Roma Capitale doveva essere uno di questi, ma vista l'inesperienza non abbiamo voluto correre rischi".



Il 29enne è impaziente di ricominciare, visto che da gennaio non sale in macchina.



“La cosa importante è tornare al volante, è stato un lungo stop e sinceramente non saprei a che livello potrei essere a confronto con gli altri, quindi è difficile prevedere un piazzamento e che passo avrò. L'obiettivo è continuare a fare progressi ed esperienza nei rally dove non ne ho, vorrei essere comunque da Top10".



Al-Rashed nell'ERC sarà anche portacolori dello sponsor Invest Saudi. “Vogliamo promuovere l'Arabia Saudita e investire sul turismo".

