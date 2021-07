Il Bi-Campione ERC era dal 2017 che non correva nel Mondiale e si è dovuto riadattare per condurre la Škoda Fabia Rally2 Evo della Sports Racing Technologies.

Affiancato da Yaroslav Fedorov, il russo ha dominato il WRC3 precedendo Kajetan Kajetanowicz, mentre Andreas Mikkelsen ha vinto il WRC2, ma si è classificato dietro di lui a livello assoluto.



"Non ci si può mai aspettare di essere così veloci e così costanti perché quando si conosce la lista iscritti ci si aspetta una lotta enorme e battaglie feroci ad ogni livello", ha detto il russo. "Speravamo di salire sul podio nella nostra categoria, ma naturalmente è finito tutto sopra delle nostre aspettative".



Il margine di vittoria di Lukyanuk nella divisione WRC2 avrebbe potuto essere molto più grande se non fosse stato per un capottamento nella tappa finale.



"Ho visto il video dall'esterno e sembra che io sia stato abbastanza ottimista in quel punto", ha detto Lukyanuk. "Nel salto non ho tenuto conto dei solchi che potevano esserci e l'ho preso male, ci siamo capottati due volte. Per fortuna siamo atterrati sulle ruote e ho potuto riavviare la macchina. La cosa più bella è che abbiamo finito e siamo arrivati primi".



Lukyanuk tornerà in azione al Rally di Roma Capitale con la Citroën C3 Rally2 del Saintéloc Junior Team, affiancato da Alexey Arnautov. Lukyanuk ha 9 punti in più di Mikkelsen dopo due gare ERC.



Foto: Autosportmedia.ru

ERC Ricordi: la grande prova di Rovanpera nell’ERC UN' ORA FA

ERC Gobbin torna in azione nell’ERC in Abarth Rally Cup al Rally di Roma Capitale UN' ORA FA