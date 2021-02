L'evento si sarebbe dovuto svolgere a marzo, ma la pandemia di Covid-19 ha costretto l'isola di São Miguel a rimandare il tutto al 6-8 maggio.



"Questo riposizionamento nel calendario come apertura del campionato rende il Grupo Desportivo Comercial ancora una volta orgoglioso e conferma l'eccellenza del Rally delle Azzorre come evento sportivo, che serve anche come strumento di promozione delle Azzorre nel mondo - ha detto Moniz - Servirà anche a rispondere alla necessità di realizzare il rally più avanti, vista l'attuale crisi pandemica".



Grupo Desportivo Comercial torna quindi ad aprire l'ERC come era accaduto nel 2017, 2018 e 2019.