Il pilota della The Racing Factory vive a 30km dall'evento, ma non per questo sarà favorito.



“Passo su queste strade spesso perché sono quelle di collegamento del Rallye Serras de Fafe, che si svolge su terra, ma non ci ho mai dato molto peso - spiega prima di salire sulla sua Peugeot 208 Rally4 - Non sono percorsi che faccio abitualmente, per cui non li conosco a menadito".



Dopo il debutto al Rally di Roma Capitale, Almeida e Hugo Magalhāes sono stati impegnati in alcune gare di casa.



“Più corro e più trovo fiducia. A Roma ho avuto sfortuna già nel primo giorno per problemi alla macchina, mentre nel secondo non siamo andati benissimo perché mancava potenza. Spero di essere più fortunato a Fafe e mostrare il mio talento".