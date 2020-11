Pedro Almeida al Rally Islas Canarias cercherà di lottare fin da subito per il vertice.

In FIA ERC3 Junior Championship-Pirelli, il portoghese sta costruendo ciò che lo può portare ad affrontare tutto l'anno nell 2021 e a Gran Canaria l'obiettivo è fare esperienza.



“L'anno prossimo l'obiettivo è esserci per tutta la stagione, quindi alle Canarie dobbiamo cercare di acquisire più esperienza possibile visto che le PS saranno quelle del 2021 - dice Almeida prima di salire sulla Peugeot 208 Rally4 della The Racing Factory assieme ad Hugo Magalhães - Cercheremo di dare il massimo ed essere più competitivi possibile. Da quello che abbiamo visto nei video sembra una gara molto veloce, con strade che danno tanta aderenza, il che mi piace perché potrò spingere e divertirmi”.