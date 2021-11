Juan Carlos Alonso è tornato a correre nel FIA European Rally Championship al Rally Islas Canarias.

Il Campione 2019 dell'ERC2 è rientrato a livello internazionale dopo essersi concentrato sulle corse in Argentina.



Terminato 14° con una Skoda Fabia Rally2 Evo, sulla quale era affiancato da Juan Pablo Monasterolo, Alonso ha detto: “E' stato bellissimo terminare questo rally. La macchina era perfetta e anche il mio navigatore, nel weekend abbiamo progredito un passo per volta. Ci mancherà l'ERC perché è come una famiglia, ma ogni PS ce la siamo goduta".

