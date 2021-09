Norbert Herczig deve dire addio al 55th Azores Rallye dopo la PS7 "Coroa da Mata".

L'ungherese partecipava al quinto round del FIA European Rally Championship forte del podio centrato al Rally di Roma Capitale di luglio, ma già venerdì un fuori strada lo ha messo KO.



Rientrato per la Tappa 2, il portacolori dello Škoda Rally Team Hungaria si è dovuto ritirare definitivamente per il danneggiamento di una sospensione.



“Abbiamo fatto un errore colpendo con la posteriore destra un muretto di cemento, la sospensione di è danneggiata e non possiamo continuare - ha spiegato Herczig ad ERC Radio - A parte lo sbaglio, non stavamo andando male e potevamo prendere punti, ma purtroppo non era giornata e non so perché".



Foto: Julian Porter/ERC Radio

ERC Lukyanuk fuori dal 55th Azores Rallye UN' ORA FA

ERC Guerra apre la Tappa 2 del 55th Azores Rallye 4 ORE FA