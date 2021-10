Andreas Mikkelsen è Campione 2021 del FIA European Rally Championship, aggiungendosi all'illustre lista che comprende Miki Biasion, Bernard Darniche, Sandro Munari e Walter Röhrl.

Al volante della Škoda Fabia Rally2 Evo gommata Michelin, il pilota della Toksport WRT, ha chiuso il discorso al Rally Hungary, diventando il primo norvegese a riuscire in questa impresa.



Navigato quest'anno da Ola Fløene, Jonas Andersson ed Elliott Edmondson, il 32enne è fra i rappresentanti della Casa ceca che hanno un titolo ERC in bacheca, ossia Juho Hänninen, Jan Kopecký, Esapekka Lappi e Chris Ingram.



Mikkelsen ha iniziato con un 2° posto all'ORLEN 77th Rally Poland, bissato al Barum Czech Rally Zlín, poi ha vinto il 55th Azores Rallye e il Rally Serras de Fafe e Felgueiras, arrivando alla corona in Ungheria, esattamente una settimana dopo essersi laureato Campione in FIA WRC2 al RallyRACC Catalunya-Costa Daurada.



“Chiaramente il mio obiettivo ad inizio stagione era di vincere il titolo, per cui sono molto contento - ha detto Mikkelsen - Sapevo che non sarebbe stato semplice, con tutti questi piloti forti, ma siamo andati bene, guidando come si deve e prendendo i punti necessari".



“Dopo il Mondiale è ovviamente il miglior titolo che uno può vincere, è uno dei risultati più belli della mia carriera. Non credo che nessuno sia riuscito a prendersi WRC2 ed ERC nello stesso anno, è stata molto dura, ma ho creduto nella Toksport WRT e in Škoda, che mi ha dato l'auto da battere. Toccava a me e al mio co-pilota fare il resto del lavoro e credo che ci siamo riusciti benissimo. E' stata una stagione fantastica".



"Ho pensato prima della stagione che probabilmente sarebbe stato più difficile per me vincere i rally ERC che quelli WRC2 nel campionato del mondo. Ripensandoci, è stato così. I ragazzi nell'ERC vanno fortissimo e devi davvero spingere al limite se vuoi lottare per la vittoria. È stato difficile mantenere il loro passo".



"Il mio obiettivo principale in questa stagione era quello di vincere questi due campionati e poi provare a tornare stabile nel WRC. Non è facile ma penso che sia stato di grande aiuto e vediamo dove andremo a finire il prossimo anno".



La partecipazione di Mikkelsen al FIA European Rally Championship in questa stagione segue un periodo di tre anni nell'Intercontinental Rally Challenge, che è stato promosso dall'attuale promotore ERC Eurosport Events. Mikkelsen ha conquistato titoli IRC nel 2011 e 2012 prima di assicurarsi una guida ufficiale nel WRC con Volkswagen per il 2013.



Jean-Baptiste Ley, coordinatore ERC per Eurosport Events: "Andreas ha dimostrato il suo talento contro grandi avversari e la sua esperienza nel Campionato del Mondo Rally ha fatto sì che fosse un ottimo punto di riferimento per i giovani piloti che seguono le sue orme. Ci congratuliamo con lui per l'ottimo risultato di carriera e gli auguriamo tutto il meglio per assicurarsi una guida a tempo pieno nel WRC, che è quello che merita assolutamente".



ALBO D'ORO ERC

2021:Andreas Mikkelsen (Norvegia)

2020:Alexey Lukyanuk (Russia)

2019:Chris Ingram (Gran Bretagna)

2018:Alexey Lukyanuk (Russia)

2017:Kajetan Kajetanowicz (Polonia)

2016:Kajetan Kajetanowicz (Polonia)

2015:Kajetan Kajetanowicz (Polonia)

2014:Esapekka Lappi (Finlandia)

2013:Jan Kopecký (Repubblica Ceca)

2012:Juho Hänninen (Finlandia)



Andreas Mikkelsen sarà ospite diERC All Access, trasmesso su Eurosport alle 21;30 di martedì 26 ottobre. Controllate il palinsesto.



La stagione 2021 del FIA European Rally Championship si concluderà con il Rally Islas Canarias (18-20 novembre).



*Soggetto a conferma FIA

