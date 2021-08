La stagione 2021 del FIA European Rally Championship riprende nel weekend con il 50th Barum Czech Rally Zlín, quarto round che vede Alexey Lukyanuk ed Andreas Mikkelsen divisi da un solo punto in classifica.

DATI



Gara: 2021 FIA European Rally Championship round 4 di 8*

Quando: 27-29 agosto 2021

Dove: Zlín, Repubblica Ceca

PS: 15

Distanze PS: 210,92 chilometri

Distanza di collegamento: 574.76 chilometri

Distanza totale: 785.68 chilometri

Superficie: Asfalto

Precedenti ERC (dal 2004): 16 (2004-2019)

*Valido per: ERC2, ERC3, ERC Junior, ERC3 Junior, European Rally Championship-Teams, Abarth Rally Cup, Clio Trophy by Toksport WRT. Incentivi ERC-MICHELIN Talent Factory disponibili



ALBO D’ORO



2019: Jan Kopecký/Pavel Dresler (Škoda Fabia R5 Evo)

2018: Jan Kopecký/Pavel Dresler (Škoda Fabia R5)

2017: Jan Kopecký/Pavel Dresler (Škoda Fabia R5)

2016: Jan Kopecký/Pavel Dresler (Škoda Fabia R5)

2015: Jan Kopecký/Pavel Dresler (Škoda Fabia R5)



DESCRIZIONE



Sempre presente nel calendario ERC dal 2004, anche quest'anno la gara si svolgerà nel sud della Moravia, a 300Km da Praga. Con strade tortuose e rovinate, i piloti avranno davanti a loro una sfida molto impegnativa, che verrà resa ancor più difficoltosa dai tratti lungo le foreste, che spesso sono bagnati da scrosci di pioggia. Il meteo resta imprevedibile, ma tantissimi sono i tifosi che si assiepano lungo le strade, soprattutto per la SuperSpeciale di Zlín. Quest'anno sarà il 50° anniversario dell'evento.



NOVITA’ 2021



Dall'ultimo Barum Czech Rally Zlín, pre-pandemico, sono stati apportati profondi cambiamenti al percorso, mentre gli organizzatori continuano nella loro costante ricerca di offrire un itinerario pieno di sfide e incognite. Anche la SSS Zlín, che apre l'evento, è stata modificata per adattarsi ai lavori in corso nella città ospitante, mentre la Qualifying Stage, basata sulla vecchia PS Majak, è una novità del 2021. In effetti, nessuna prova è sfuggita a qualche ritocco, con sezioni di alcune tratte mai provate prima - come una piccola sezione della leggendaria Pindula. La Hošťálková nel percorso è un risultato significativo per gli organizzatori. In occasione dei 50 anni dell'evento, è stato concesso un permesso speciale per collegare le famose Semetín e Troják, precedentemente impossibili a causa di problemi di accesso. Il ritorno della Komárov è notevole. Utilizzando un percorso adottato per l'ultima volta nel 2009, questo di 8,46 km è quello in cui il direttore di gara Miloslav Regner ha iniziato la sua collaborazione con il Barum Czech Rally Zlin nel 1974.



Il percorso in breve



Venerdì 27 agosto: utilizzando sezioni della PS Majak, la Qualifying Stage Malenovic dalle 9;30 segnerà il tanto atteso ritorno del Barum Czech Rally Zlín nell'arena internazionale dopo la sua assenza forzata nel 2020 a causa del COVID-19. Tuttavia, la vera azione inizia alle 21;15 quando la PS di apertura, SSS Zlín, prenderà il via con gli equipaggi che corrono in ordine inverso.



Sabato 28 agosto: due cicli di quattro tappe su una distanza di 127,18 chilometri rappresentano la sfida della prima tappa. Iniziando con la Březová, semi-circuito, gli equipaggi si avventurano poi più a est di Zlín per la prova Hošťálková, che faceva parte della PS Semetín nel 2019 e Rajnochovice nel 2018. Tuttavia, la strada di collegamento tra i due è un territorio inesplorato. Parti della Komárov sono state usate per le Qualifiche del 2018, ma è dal 2009 che la tappa non viene affrontata nella sua configurazione 2021. Mentre il primo passaggio della classica Pindula di 18,95 chilometri si corre nel primo pomeriggio, la ripetizione è dopo il tramonto e rappresenterà un test enorme - anche per i 14 piloti e co-piloti che vivono nel villaggio di Zelechovice, che si trova sul percorso. Nel frattempo, la sezione forestale di apertura è stata rinnovata per quest'anno. Ci sono non meno di quattro soste di servizio presso la fabbrica Continental Barum a Otrkovice, mentre un riordino a Zlín è destinato a fornire una gradita tregua.



Domenica 29 agosto: La tappa decisiva copre 83,74 chilometri, un po' più tranquilli, suddivisi in tre PS ripetute che si svolgono da una parte e dall'altra del servizio a Otrokovice. La Halenkovice inizia vicino a un fiume, corre accanto a una pista di motocross e passa per una cava di sabbia. La Biskupice è vicino alla base del team Kresta Racing, mentre la Májová incorpora sezioni di diverse prove famose ed è la più lunga del rally con 25,43 chilometri.



PANORAMICA



Dopo gli eventi su terra in Polonia e Lettonia, l'ERC è passato all'asfalto per il terzo round, il Rally di Roma Capitale, e il Barum Czech Rally Zlín offre un'altra intensa sfida sullo stesso fondo.



Sempre presente nel roster dell'ERC fin dalla riorganizzazione del campionato nel 2004 - a parte la sua cancellazione forzata dal COVID del 2020 - la longevità del rally deve molto alla sua popolarità, che è sottolineata da un impressionante numero di 146 auto iscritte tra gli eventi internazionali e nazionali. Sessantuno equipaggi sono eleggibili per i punti ERC di cui 29 sono armati di Rally2.



Ci sono ben 10 iscritti ERC2, tra cui tre in Abarth Rally Cup, mentre 12 piloti saranno in lizza per l'ERC Junior/ERC3 Junior.



Dei 19 contendenti ERC3, cinque cercheranno il successo nel Clio Trophy by Toksport WRT, una nuova iniziativa per il 2021.



Mentre l'obiettivo dell'ERC rimane quello di fornire un chiaro percorso di progressione per i piloti che puntano ai vertici di questo sport, continua ad essere aperto a tutti, con una vasta gamma di età ed esperienza dei concorrenti - più le macchine della piramide FIA Rally Cars - in azione.



Il Barum Czech Rally Zlín è valido anche per il FIA ERC Junior Championship per vetture Rally3 con pneumatici Pirelli, oltre al nuovo Clio Trophy by Toksport WRT per le Renault Clio Rally5 con pneumatici MICHELIN. La MICHELIN incentiva anche i giovani talenti del Rally2 che utilizzano i suoi prodotti attraverso l'ERC-MICHELIN Talent Factory, che conta quattro membri in gara questo fine settimana.



Amministrato dalla FIA e promosso da Eurosport Events, l’ERC è la serie che precede il FIA World Rally Championship ed è sostenuto da un pacchetto globale di trasmissioni, che comprende un’ampia copertura sulle varie piattaforme Eurosport. Quattro tappe di ogni evento sono mostrate in diretta su Facebook e YouTube, mentre ERC Radio è in onda da tutti gli eventi.



ERC 2021: LE NOVITA'



*L’ERC1 Junior è rinominato ERC Junior ed è per vetture Rally3 (nella foto) con pneumatici Pirelli. Il campione vince una stagione nel WRC3 con una Rally3 nel 2022 come premio.

*Un nuovo pacchetto di premi per l’ERC3 Junior prevede una stagione ERC Junior completa nel 2022 per i piloti che utilizzano la Ford Fiesta Rally4 di M-Sport Polonia (o tre eventi per quelli che gareggiano con un’altra marca di auto).

*ERC-MICHELIN Talent Factory premia i giovani piloti su vetture Rally2 con pneumatici MICHELIN con una serie di incentivi, tra cui alcuni per ridurre i budget, durante la stagione.

*Il Clio Trophy by Toksport WRT gara per gara una Renault Clio Rally5 equipaggiata con pneumatici MICHELIN.

*Il Rally Serras de Fafe e Felgueiras, nel nord del Portogallo, si unisce per la prima volta al programma dell’ERC, mentre gli eventi di vecchia data come Azores Rallye, Barum Czech Rally Zlín e ORLEN 77° Rally Poland ritornano dopo non aver avuto luogo nel 2020.

*M-Sport Polonia ha presentato la sua nuova Fiesta Rally3, la prima del suo genere costruita secondo le nuove regole della FIA. Ci sono nuove auto Rally4 di Opel e Renault, mentre le auto Rally2 Kit di Suzuki e Toyota sono in lizza per i punti ERC2.

*I piloti delle auto Rally2 possono utilizzare un massimo di 16 pneumatici su asfalto e terra, mentre i piloti Rally3 un massimo di 16 pneumatici su asfalto e 12 su terra. Per i piloti delle vetture Rally4 e Rally5, non possono essere utilizzati più di 12 pneumatici su asfalto o terra.

*Tutti i piloti in possesso dello status di prioritari ERC possono ottenere punti per il campionato nel 2021, indipendentemente dal tipo di auto FIA con cui gareggiano (Rally2, Rally3, Rally4, Rally5, Group N, Rally2 Kit e RGT).



CLIO TROPHY BY TOKSPORT WRT

Il FIA ERC nel 2021 ha la novità dell’emozionante Clio Trophy by Toksport WRT. Utilizzando la Renault Clio Rally5 con pneumatici MICHELIN di serie, il Clio Trophy by Toksport WRT si svolge in cinque eventi ERC e offre numerosi premi e incentivi ai concorrenti. Iniziativa congiunta di Renault Sport Racing, del team Toksport WRT, vincitore del titolo europeo e mondiale FIA, e del promotore dell’ERC Eurosport Events, il Clio Trophy by Toksport WRT utilizza un formato unico per l’ERC.



ERC-MICHELIN TALENT FACTORY: IL SUPPORTO PER I GIOVANI EMERGENTI

Il promotore del FIA European Rally Championship, Eurosport Events, è lieto di annunciare la creazione dell’ERC-MICHELIN Talent Factory per la nuova stagione. Riconoscendo i risultati dei piloti ERC iscritti di età non superiore ai 28 anni all’inizio del 2021, che parteciperanno al campionato con vetture Rally2 dotate di pneumatici MICHELIN, l’ERC-MICHELIN Talent Factory offre una serie di incentivi, tra cui prezzi speciali per le gomme nei primi sei eventi dell’ERC 2021, mentre il pilota più bravo riceverà da MICHELIN l’intera dotazione di pneumatici per gli ultimi due eventi della stagione. Sono inoltre previste visite VIP alla sede MICHELIN di Clermont-Ferrand, in Francia, per i tre membri dell’ERC-MICHELIN Talent Factory con le migliori prestazioni dopo i primi sei eventi della stagione.



P1 RACING FUELS PODIUM CHALLENGE: UN PREMIO PER I PILOTI ERC

Il P1 Racing Fuels Podium Challenge continua nel 2021 a premiare i primi tre classificati dell’ERC1 e dell’ERC2 in ogni round con buoni carburante che possono essere utilizzati nelle benzine da gara P1 XR5 negli eventi successivi, aiutando i concorrenti a ridurre ulteriormente i costi di gara. In entrambe le categorie, i piloti vincitori ricevono 150 litri di carburante, mentre il secondo e il terzo classificato ricevono rispettivamente 100L e 50L.



COME SEGUIRE LA GARA



In TV e online:

Ci sarà una copertura dal vivo, anche dalla telecamera dell'elicottre ERC, più il commento e l'analisi degli esperti di Julian Porter e Chris Rawes, su Facebook e YouTube:



Interviste e selezione delle posizioni di partenza: 15h30 CET, venerdì 27 agosto su Facebook e YouTube



PS5: Pindula (18,95 km) dalle 13h55 CET, sabato 28 agosto su Facebook e YouTube



PS7: Hošťálková (18,86 km) dalle 16h26 CET, sabato 28 agosto su Facebook e YouTube



PS12: Májová (25.43kms) dalle 09h54 CET, domenica 29 agosto su Facebook e YouTube



PS15: Májová (25,43 km) dalle 14h33 CET, domenica 29 agosto su Facebook e YouTube



I dettagli degli highlights giornalieri, Rally Review e ERC All Access.



Video, notizie aggiornate e cronometraggio in diretta: Disponibile su FIAERC.com



ERC Radio: In diretta dalla fine delle tappe. Disponibile su FIAERC.com o scaricando l'App ufficiale dell'ERC.



Social media: Segui l'ERC su Facebook, Instagram, Twitter.



La Top5



1: Zlín è diventata una grande città grazie a Tomáš Bat’a, fondatore dell'azienda di scarpe nel 1894. Il suo vecchio ufficio era situato in un ascensore nel Palazzo della Regione #21, oggi sede del Barum Czech Rally Zlín.

2: Zlín ha una grande università e si trova a 300km da Praga e 220km da Vienna.

3: Zlín è stata rinominata Gottwaldov dal 1949 al 1990 sotto il presidente comunista Klement Gottwald.

4: Il Barum Czech Rally Zlín si svolse per la prima volta nel 1971 e quest'anno festeggia i 50 anni. Jan Halmažna si aggiudicò il primo evento con una ŠKODA 1100 MB.

5: Lo sponsor Continental Barum - azienda di gomme - si trova ad Otrokovice, dove viene allestito il parco assistenza.

