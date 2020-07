Anteprima ERC: Rally di Roma Capitale

-

La stagione 2020 del FIA European Rally Championship finalmente comincerà con il Rally di Roma Capitale della prossima settimana, con nuovi team, auto, piloti e regole.

Dati

Gara: FIA European Rally Championship round 1 di 6*

Quando: 24-26 luglio 2020

Dove: Fiuggi, vicino a Roma, Italia

PS: 15

Distanza: 197,80km

Fondo: asfalto

Precedenti ERC (dal 2004): 3 (2017-2019)

*Valido per: FIA ERC2, FIA ERC3, FIA ERC1 Junior, FIA ERC3 Junior, FIA European Rally Championship - Team, Abarth Rally Cup



Albo d'oro

2019: Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (Škoda Fabia R5)

2018: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2017: Bryan Bouffier/Xavier Panseri (Ford Fiesta R5)

2016: Umberto Scandola/Guide D’Amore (Škoda Fabia R5) (Non ERC)

2015: Umberto Scandola/Guide D’Amore (Škoda Fabia R5) (Non ERC)



Presentazione

La stagione 2020 del FIA European Rally Championship finalmente comincerà con il Rally di Roma Capitale della prossima settimana, con nuovi team, auto, piloti e regole.



Da quando Chris Ingram ha battuto Alexey Lukyanuk al Rally Hungary dello scorso novembre, sono tante le cose che sono cambiate. L'obiettivo era di mantenere le gare più vecchie ed importanti nella serie, in modo da consentire a chi vuole crescere di farlo arrivando al livello del Mondiale.



Quest'anno la stagione avrà sei gare (tre su asfalto e tre su terra) tra luglio e novembre, divise in categorie in base alle prestazioni delle macchine, con ERC1 Junior ed ERC3 Junior Pirelli per i più giovani.



L'ERC ha inglobato ancora l'Abarth Rally Cup, monomarca per le Abarth 124 Rally, mentre il Fornitore Ufficiale di benzine, P1 Racing Fuels, organizza il P1 Racing Fuels Podium Challenge.



Il vincitore della scorsa edizione di Roma, Giandomenico, sarà presente per contendere il successo a Lukyanuk. Occhio anche ai Campioni di ERC1 Junior ed ERC3 Junior 2019, Filip Mareš ed Efrén Llarena, mentre le quote rosa vedranno Rachele Somaschini ed Adrienn Vogel in azione. Dariusz Polonski è favoritissimo per l'ERC2/Abarth Rally Cup.



Il Rally di Roma Capitale sarà anche il primo evento internazionale FIA a riprendere dopo la pandemia di COVID-19. Siamo a Fiuggi e quest'anno la gara è di 15 PS per un totale di 197,80km. Dopo Prove Libere e Qualifying Stage che si svolgeranno il 24 luglio, presentazione a Castel Sant’Angelo e cerimonia d'apertura che verrà seguita dalla parata nel centro di Roma con le macchine scortate dalla polizia che attraverseranno i punti più storici e belli della Capitale.



La gara

Max Rendina con la sua Motorsport Italia ha fatto enormi progressi nell'organizzazione dell'evento dal 2013, con il debutto nell'ERC nel 2017 riportando l'Italia in calendario dai tempi del Rallye Sanremo. Nonostante la pandemia di COVID-19 abbia negato lo svoglimento delle SuperSpeciali ad Ostia, rimangono le prove attorno alla zona di Pico e la base a Fiuggi. Sarà valido anche per il CIR con tanti partecipanti.



Intervista con: Alexey Lukyanuk (vincitore 2018 a Roma e Campione ERC)



Quando è stata l'ultima volta che ha corso?

“In Ungheria circa 8 mesi fa! Sarà dura tornare al volante dopo così tanto tempo, sappiamo che ci sono piloti che hanno già fatto dei rally. Non ho altre opzioni che salire in macchina e spingere!"



Lo farai dall'inizio?

“Non penso che il mio approccio possa cambiare, ma dipende dalle sensazioni. Se mi troverò bene con la macchina e con le note, allora sì. Ma se non avremo un assetto perfetto o ci mancherà qualcosa, vedremo".



Com'è andata la preparazione con il tuo nuovo co-pilota Dmitry Eremeev?

“Abbiamo fatto un po' di compiti a casa. Ovviamente non è la stessa cosa che essere in macchina dal vivo, ma non partiamo da zero e abbiamo avuto modo già di mettere a posto alcune cose".



Il Rally di Roma Capitale è sempre stato descritto come difficile, tu che ne pensi?

“Non ho mai pensato che i rally fossero più semplici rispetto ad altri, ma sicuramente è speciale perché ha strade e caratteristiche uniche. In ogni gara ci sono punti pericolosi e sfide da affrontare, ma si tratta di cose divertenti quando guidi".



Alcune PS verranno fatte 3 volte anziché 2: cosa cambia?

“Di solito dopo il passaggio delle prime 20-30 auto il fondo cambia parecchio e immagino che sia più sporco. Roma non è un rally dove si possono tagliare molto le curve come in Germania o Spagna, quindi cercherò di andare più forte possibile e nel terzo round vediamo. Per un pilota è sempre bello andare su strade nuove, ma capisco che la situazione sia particolare e alcune misure fossero necessarie".



Grandi numeri

La entry list per il primo round del FIA European Rally Championship è finalmente stata svelata dagli organizzatori di Motorsport Italia. Eccone i numeri.



87:gli equipaggi che prenderanno parte al Rally di Roma Capitale, prima gara di FIA European Rally Championship e Campionato Italiano Rally.



56:i piloti del FIA European Rally Championship (87%).



42:le vetture Rally2 presenti, 29 dell’ERC.



25:i piloti dell’ERC Junior, 12 ERC1 Junior (per le Rally2) e 13 dell’ERC3 Junior-Pirelli (per Rally4 e Rally5).



24:le nazionalità diverse rappresentate, grazie alla presenza dell’ERC.



4: i Campioni nazionali presenti di Germania, Italia, Polonia e Romania, più quelli di ERC1 Junior ed ERC3 Junior.



34:i piloti che hanno vinto nell’ERC, con tre Campioni.



3:i piloti dell’Abarth Rally Cup, ovvero Dariusz Poloński, Roberto Gobbin ed Andrea Mabellini.



ERC 2020: le novità

Sistema di punteggio: vengono premiati i Top15 sulla scala di 30-24-21-19-17-15-13-11-9-7-5-4-3-2-1.

I punti bonus di tappa vengono dati ai Top5 sulla scala di 5-4-3-2-1.

In ERC3 Junior ci saranno anche le vetture Rally5, oltre alle Rally4.



Occhio a:

Ci saranno i Campioni ERC Junior a Roma, con Filip Mareš Re dell'ERC1 Junior 2019 dopo aver battuto Chris Ingram per 0"3, mentre Efrén Llarena è salito di categoria in ERC1 Junior con il Rallye Team Spain da Campione dell'ERC3 Junior.



Anno nuovo, nuovo navigatore: Alexey Lukyanuk torna nell'ERC con Dmitry Eremeev e il Rally di Roma Capitale per la coppia del Saintéloc Junior Team sarà il primo al volante della Citroën gommata Pirelli che verrà provata in un test martedì. Marijan Griebel è l'altro pilota Saintéloc.



Campioni nazionali: avremo i Campioni di Germania (Fabian Kreim), Italia (Giandomenico Basso), Polonia (Miko Marczyk) e Romania (Simone Tempestini) iscritti.



L'ungherese presente: terzo anno per Norbert Herczig con il MOL Racing Team nell'ERC.



Il più giovane vincitore: Oliver Solberg, che a 17 anni, 8 mesi e 3 giorni si impose al Rally Liepaja 2019 diventando il più giovane vincitore dell'ERC, sarà al via con la Volkswagen. C'è anche l'M-Sport Ford World Rally Team con Adrien Fourmaux, volto del World Rally Championship 2. Dominik Dinkel debutta a Roma.



Sviluppi futuri: il team MRF Tyres comincerà a sviluppare le gomme indiane con Craig Breen ed Emil Lindholm.



Speranze: Callum Devine viene schierato dalla Motorsport Ireland Rally Academy, federazione irlandese.



Non c'è due senza tre: dopo aver vinto due gare, Andrea Crugnola (che a Roma arrivò primo in 15 PS, ma senza vincere per via di una foratura), rincorre il terzo successo di fila con la Citroën C3 R5 della F.P.F Sport.



Astri nascenti: Erik Cais e Grégoire Munster passano all'ERC1 Junior dopo un 2019 in ERC3 Junior.



Roma casa: Albert von Thurn und Taxis vive a Roma. Anche un altro ex-pilota GT corre questa gara, Niki Mayr-Melnhof.



Un nome che dà sicurezza: Alberto Battistolli, figlio di Luigi ‘Lucky’ Battistolli (vincitore di gare storiche), sarà al via dell'ERC1 Junior, così come Damiano De Tommaso.



Dalla Polonia: Jaroslaw Koltun torna nell'ERC dopo un anno con il team Plon RT e la Ford Fiesta R5 MkII, mentre la sua vecchia Fiesta R5 l'avrà Adam Stec.



E dalla Slovenia: Bošjtan Avbelj vuole continuare i successi anche nei rally oltre che in pista.



A tutto Gass: Alessandro Re si è iscritto alla gara con la Gass Racing e guiderà la Volkswagen Polo GTI R5, auto scelta anche da Basso.



Il ritorno di Rusce: dopo aver corso nell'ERC 1997, Antonio Rusce è al via con la Citroën C3 R5.



Dalla RGT alla Rally2: Enrico Brazzoli, Campione FIA RGT 2019 ed ex-Re del World Rally Championship 3, sarà compagno di Oliver Solberg in P.A. Racing con la Polo.



Ecco le Abarth: debutto per Roberto Gobbin ed Andrea Mabellini contro Dariusz Polonski in Abarth Rally Cup.



C'è una Porsche: Petr Nešetril guiderà una Porsche 997 GT3 come prima di una serie di gare nell'ERC.



Produzione continua: In ERC2 la lotta è fra Dmitry Feofanov e Zelindo Melegari, più il debuttante Igor Widlak.



E' la volta di Ken?: a Roma vinse in ERC3 ed ERC3 Junior nel 2019 e oggi Ken Torn ci riprova con la Ford Fiesta Rally4 dell'Estonian Autosport Junior Team.



Novità portoghesi: Pedro Almeida e Pedro Antunes avranno la nuovissima Peugeot 208 Rally4. Antunues era stato a Roma l'anno scorso, mentre per Almeida ci sarà l'esperto Hugo Magalhães ad affiancarlo con esperienza capitolina, visto che salì sul podio con Bruno Magalhães nel 2017 e arrivò in Top5 nel 2018.



Altre Rally4: Miika Hokkanen avrà anch'esso la 208 Rally4, così come Pep Bassas (Rallye Team Spain), vincitore del RFEDA Beca Júnior R2, e Rachele Somaschini, che corre per promuovere la ricerca sulla fibrosi cistica con #CorrerePerUnRespiro in ERC3 Junior.



Vecchie R2: Amaury Molle avrà invece la vecchia Peugeot 208 R2 in ERC3 Junior. Idem Sergio Cuesta.



Il ritorno degli eroi: dopo un bruttissimo incidente in Svezia nel 2019, Adam Westlund ha rimesso a posto collo e schiena e partecipa affiancato da David Arhusiander.



E' Fiesta: William Creighton, Nikolai Landa, Marco Pollara e Dennis Rådström avranno tutti le Ford Fiesta Rally4 della M-Sport Poland.



Affari di famiglia: Nikolai Landa verrà navigato dal papà Günter, poi avremo Zoltán e Martin László padre e figlio in ERC3 con la Fiesta Rally4, stessa auto di Adrienn Vogel.



Ritorno a Roma: Csaba Juhász corse con la sua Renault Clio già nel 2018; la stessa auto è anche di Alessandro Grillo.



La forza dei titoli: Lukasz Lewandowski debutta nell'ERC dopo aver vinto la 2WD in Polonia; nel 2016 aveva pensato di ritirarsi dopo un incidente.



Testa a testa: Giandomenico Basso vs Alexey Lukyanuk

Basso ha vinto il Rally di Roma Capitale nel 2019, Lukyanuk l'anno prima. Basso è due volte Campione ERC, Lukyanuk una sola.



Da seguire: Andrea Crugnola

Lo scorso anno vince 13 PS su 15 e oggi ha già due successi all'attivo di fila. Ex-pilota dell'ERC3 Junior Championship, il varesino affronta la prima annata con la F.P.F Sport e la Citroën C3 R5 che fu di Luca Rosetti.



Dove seguire la gara

In TV e online: Avremo la diretta su Facebook della cerimonia d'apertura e selezione delle posizioni a partire dalle ore 19;00 del 24 luglio, più PS2 (10;02), PS5 (16;15) il 25 luglio, e PS11 (12;34), PS15 (17;15) il 26 luglio. Inoltre è prevista la diretta anche della Conferenza Stampa delle 13;00 il 24 luglio, la Media Zone (19;00) il 25 luglio e la conferenza post-gara alle 18;30 del 26 luglio. Highlights su Eurosport e Eurosport Player. Video su YouTube. ERC All Access su Eurosport il 28 luglio.

Video, news e live timing: su FIAERC.it

ERC Radio: diretta alla fine di ogni PS e dal Parco Assistenza. Disponibile su FIAERC.it e ERC App.

Social media ERC: Facebook, Instagram, Twitter.



La Top5:

1: Il famoso Colosseo di Roma, davanti al quale ci sarà la sfilata, è il più grande anfiteatro mai costruito al mondo. I lavori partirono nel 72 DC e terminarono nell'80 DC.

2: Il primo Rally di Roma Capitale si è svolto nel 2013 e nel 2017 è entrato a far parte dell'ERC.

3: Il comune di Fiuggi sarà la base dell'evento, famoso per le sue acque termali.

4: Roma è una delel due Capitali dell'ERC. L'altra è Nicosia, dove si svolge il Rally di Cipro.

5: L'Italia ha all'attivo 23 successi nell'ERC. L'ultimo è stato conquistato da Giandomenico Basso.



Per maggiori informazioni:

https://www.fiaerc.com/event/rally-di-roma-capitale-2020/

