Il FIA European Rally Championship fa tappa in Italia per il Rally di Roma Capitale il weekend del 23-25 luglio. Ecco cosa c'è da sapere sul primo evento asfaltato del 2021 dopo le gare sterrate di Polonia e Lettonia.

DATI



Gara: 2021 FIA European Rally Championship round 3 di 8*

Quando: 23-25 luglio 2021

Dove: Roma e Fiuggi, Italia

PS: 13

Distanza: 187,37 chilometri

Superficie: Asfalto

Partecipazioni ERC (dal 2004): 4 (2017-2020)

*Valido per: ERC2, ERC3, ERC Junior, ERC3 Junior, European Rally Championship for Teams, Abarth Rally Cup, Clio Trophy by Toksport WRT. Incentivi ERC-MICHELIN Talent Factory disponibili



ALBO D'ORO



2020: Alexey Lukyanuk/Dmitry Eremeev (Citroën C3 R5)

2019: Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (Škoda Fabia R5)

2018: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2017: Bryan Bouffier/Xavier Panseri (Ford Fiesta R5)

2016: Umberto Scandola/Guide D’Amore (Škoda Fabia R5)*

*Non valida per l'ERC



The rally in 100 words:

Questo entusiasmante evento, organizzato dal promoter Max Rendina, si è svolto per la prima volta nel 2013, debuttando nell'ERC nel 2017, anno del ritorno dell'Italia in calendario dopo il Rallye Sanremo. Come sempre ci sarà una grande sfilata per il centro di Roma, con prima prova alle Terme di Caracalla. La gara è valida anche per il CIR Sparco.



NOVITA' 2021



Il quinto Rally di Roma Capitale per l'ERC prende il via con una spettacolare superspeciale nel cuore della Città Eterna con la nuovissima "Caracalla ACI Roma" che si svolgerà a partire dalle 20;00 di venerdì 23 luglio. Situata vicino al Colosseo e al Circo Massimo, la prova partirà da Via San Balbina ed è di 2,00 chilometri su un anello intorno alle Terme di Caracalla, ripetuto due volte. La PS1 Caracalla ACI Roma seguirà la partenza a Castel Sant'Angelo dalle 19;00 e la tradizionale sfilata di Roma. Altri cambiamenti riguardano la "Collepardo - Civita", senza la famosa PS Pico che non è inclusa nell'itinerario di quest'anno.



Il percorso in breve



Sabato 24 luglio: Dopo i festeggiamenti di venerdì sera a Roma, l'azione seria inizia sabato mattina a ovest di Fiuggi con i 7,25 chilometri di Rocca di Cave, che segue lo stesso percorso del 2019 e del 2020. I primi cinque chilometri presentano 18 tornanti in salita. Gli ultimi due chilometri fino al traguardo di Capranica - Prenestina sono di natura più scorrevole. Con un tratto di collegamento di 1,50 chilometri verso la PS2, Rocca Santo Stefano. La prova di 19,70 chilometri inizia a Capranica con una sezione iniziale molto tecnica e veloce che comprende anche diversi cambi di ritmo fino a raggiungere Rocca Santo Stefano, dove una discesa ripida e impegnativa porta all'arrivo. La PS3, Affile - Bellegra, è lunga 7,34 chilometri e inizia all'uscita del paese di Affile con gli equipaggi che affrontano una strada molto veloce e tecnica. È in salita per la seconda parte verso Bellegra con alte velocità e alcuni tornanti molto spettacolari. Dopo un rifornimento e un servizio a Fiuggi, Rocca di Cave e Rocca Santo Stefano vengono ripetute nella loro interezza nel pomeriggio, ma il ritorno verso Affile - Bellegra parte dal punto di 4,40 chilometri per esigenze di streaming e si sviluppa su una distanza di 2,94 chilometri.



Domenica 25 luglio: due giri di tre tappe, più una terza visita alla prova di Fiuggi - Guarcino che apre la giornata, costituiscono l'azione decisiva della domenica. Ci si sveglia presto con la PS7, che copre 19,87 chilometri, che prenderà il via alle 7:45. La PS inizia a Fiuggi e incorpora Guarcino, una classica del Rally di Roma Capitale, e comprende tre notevoli cambi di ritmo, salti e una sezione ad alta velocità verso il traguardo. Collepardo - Civita è la seguente, con un tracciato di 10,62 chilometri che rappresenta una novità per l'itinerario. È tecnica con numerosi tornanti. Santopadre - Arpino si trova a sud-est di Fiuggi ed è la tappa più lunga del rally con 21,17 chilometri. Identica al percorso utilizzato negli ultimi due anni, la tappa inizia con un tratto tortuoso su asfalto ad alta aderenza per circa 3,5 chilometri. I successivi 4,5 chilometri sono più stretti prima che la tappa si allarghi di nuovo su un tratto veloce vicino al villaggio di Santopadre prima di una serie di curve impegnative nella corsa verso il traguardo. La terza Fiuggi - Guarcino inizierà alle 17.15 ora locale con il podio previsto dalle 18.00 a Fiuggi.



ANTEPRIMA



Il FIA European Rally Championship fa tappa in Italia per il Rally di Roma Capitale il weekend del 23-25 luglio. Ecco cosa c'è da sapere sul primo evento asfaltato del 2021 dopo le gare sterrate di Polonia e Lettonia.



Con sede a Fiuggi a est di Roma dal 23 al 25 luglio, il Rally di Roma Capitale fa parte della famiglia ERC dal 2017, quando Bryan Bouffier ha battuto Kajetan Kajetanowicz per 0"3 in un finale incredibile.



Per la quinta edizione ERC, gli organizzatori hanno introdotto nuove PS, tra cui una superspeciale nel cuore della Città Eterna, e hanno attirato 99 iscrizioni di cui 63 saranno eleggibili per i punti ERC, mentre 34 parteciperanno con vetture Rally2.



L’evento accoglie una formazione di piloti da record e ricca di talenti, nuove auto, nuovi team, nuove categorie, nuove regole, più tutti i giovanissimi che puntano a dimostrare il loro valore mentre continuano il passaggio dal livello nazionale alla scena mondiale attraverso l’ERC.



L’obiettivo dell’ERC rimane quello di fornire un chiaro percorso di progressione per i piloti che puntano ai vertici dello sport, continuando ad essere aperto a tutti, con una vasta gamma di età ed esperienza dei piloti – più le macchine della FIA Rally Cars Pyramid – in azione.



Il Rally di Roma Capitale è valido anche per il FIA ERC Junior Championship che utilizza auto Rally3 gommate Pirelli, più il Clio Trophy by Toksport WRT per le Renault Clio Rally5 gommate MICHELIN, che fornisce incentivi ai piloti Rally2 iscritti all'ERC-MICHELIN Talent Factory.



Amministrato dalla FIA e promosso da Eurosport Events, l’ERC è la serie che precede il FIA World Rally Championship ed è sostenuto da un pacchetto globale di trasmissioni, che comprende un’ampia copertura sulle varie piattaforme Eurosport. Quattro tappe di ogni evento sono mostrate in diretta su Facebook e YouTube, mentre ERC Radio è in onda da tutti gli eventi.



ABARTH RALLY CUP: GRANDI PREMI IN PALIO

L’Abarth Rally Cup farà parte del FIA European Rally Championship anche nel 2021. Ad ogni gara c’è un montepremi di €24.000 da spartirsi, più altri €25.000 a fine anno. Ciò significa che, potenzialmente, ogni pilota della serie ha la possibilità di prendere in totale €85.000. Non ha limiti di iscrizione e si può competere a livello internazionale sia su terra che su asfalto con le vetture dello Scorpione. Durante l’anno i piloti godranno di ampia copertura mediatica e beneficeranno di tutti i ricambi e assistenza in loco. L’Abarth 124 Rally rientra nella categoria FIA RGT, per cui nell’ERC sarà inserita in Classe ERC2, con la possibilità di vincere anche questo trofeo. Il calendario prevede eventi su terra e asfalto.



CLIO TROPHY BY TOKSPORT WRT

Il FIA ERC nel 2021 ha la novità dell’emozionante Clio Trophy by Toksport WRT. Utilizzando la Renault Clio Rally5 con pneumatici MICHELIN di serie, il Clio Trophy by Toksport WRT si svolge in cinque eventi ERC e offre numerosi premi e incentivi ai concorrenti. Iniziativa congiunta di Renault Sport Racing, del team Toksport WRT, vincitore del titolo europeo e mondiale FIA, e del promotore dell’ERC Eurosport Events, il Clio Trophy by Toksport WRT utilizza un formato unico per l’ERC.



ERC-MICHELIN TALENT FACTORY: IL SUPPORTO PER I GIOVANI EMERGENTI

Il promotore del FIA European Rally Championship, Eurosport Events, è lieto di annunciare la creazione dell’ERC-MICHELIN Talent Factory per la nuova stagione. Riconoscendo i risultati dei piloti ERC iscritti di età non superiore ai 28 anni all’inizio del 2021, che parteciperanno al campionato con vetture Rally2 dotate di pneumatici MICHELIN, l’ERC-MICHELIN Talent Factory offre una serie di incentivi, tra cui prezzi speciali per le gomme nei primi sei eventi dell’ERC 2021, mentre il pilota più bravo riceverà da MICHELIN l’intera dotazione di pneumatici per gli ultimi due eventi della stagione. Sono inoltre previste visite VIP alla sede MICHELIN di Clermont-Ferrand, in Francia, per i tre membri dell’ERC-MICHELIN Talent Factory con le migliori prestazioni dopo i primi sei eventi della stagione.



P1 RACING FUELS PODIUM CHALLENGE: UN PREMIO PER I PILOTI ERC

Il P1 Racing Fuels Podium Challenge continua nel 2021 a premiare i primi tre classificati dell’ERC1 e dell’ERC2 in ogni round con buoni carburante che possono essere utilizzati nelle benzine da gara P1 XR5 negli eventi successivi, aiutando i concorrenti a ridurre ulteriormente i costi di gara. In entrambe le categorie, i piloti vincitori ricevono 150 litri di carburante, mentre il secondo e il terzo classificato ricevono rispettivamente 100L e 50L.



COME SEGUIRE LA GARA



In TV e online:

Ci sarà una copertura dal vivo, anche dalla telecamera aerea dell’ERC, oltre al commento e all’analisi degli esperti Julian Porter e Chris Rawes, su Facebook e YouTube:

Conferenza stampa pre-evento/selezione delle posizioni di partenza: 18h40, venerdì 23 luglio su Facebook e YouTube



PS1: Caracalla ACI Roma (2.72km) dalle 20;08 di venerdì 23 luglio su Facebook e YouTube



PS2: Rocca Santo Stefano 1 (19.70km) dalle 10;10 di sabato 24 luglio su Facebook e YouTube



PS4: Rocca di Cave 2 (7.25km) dalle 14;16 di sabato 24 luglio su Facebook e YouTube



PS9: Santopadre – Arpino 1 (21.17km) dalle 9;49 di domenica 25 luglio su Facebook e YouTube



PS13: Fiuggi – Guarcino 3 (19.87km) dalle 17;15 di domenica 25 luglio su Facebook e YouTube



Riassunto: martedì 27 luglio su Facebook e YouTube



Highlights: 12;00-13;00 di lunedì 9 agosto su Eurosport 1



ERC All Access: 23;30 di martedì 10 agosto su Eurosport 1



Videos, news, aggiornamenti e live timing: FIAERC.it



Radio ERC: In diretta dalla fine delle tappe. Disponibile su FIAERC.com o scaricando l’App ufficiale dell’ERC.



Social media: Segui l’ERC su Facebook, Instagram, Twitter.



LA TOP5



1: Il famoso Colosseo di Roma, davanti al quale ci sarà la sfilata, è il più grande anfiteatro mai costruito al mondo. I lavori partirono nel 72 DC e terminarono nell'80 DC.

2: Il primo Rally di Roma Capitale si è svolto nel 2013 e nel 2017 è entrato a far parte dell'ERC.

3: Il comune di Fiuggi sarà la base dell'evento, famoso per le sue acque termali.

4: Roma è una delle due Capitali dell'ERC. L'altra è Varsavia, dove si svolge il Rally di Polonia ORLEN.

5: L'Italia ha all'attivo 23 successi nell'ERC. L'ultimo è stato conquistato da Giandomenico Basso.

ERC ERC Rally di Roma Capitale: i punti focali 27 MINUTI FA

ERC Intervista ERC con Simone Campedelli UN' ORA FA