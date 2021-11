Il Rally Islas Canarias ospita la prova decisiva del Campionato Europeo Rally FIA 2021 dal 18 al 20 novembre e ultimo evento ERC promosso da Discovery Sports Events (precedentemente Eurosport Events) prima che il testimone passi al Promoter WRC dalla prossima stagione.

DATI



Gara: FIA European Rally Championship 2021, round 8 di 8*

Quando: 18-20 novembre

Dove: Las Palmas de Gran Canaria

PS: 17

Distanza PS: 197,27 chilometri

Distanza collegamenti: 371,06 chilometri

Distanza totale: 568,33 chilometri

Superficie: Asfalto

Precedenti ERC (dal 2004): 6 (2013, 2016-2020)

Valido per: ERC1, ERC2, ERC3, ERC Junior, ERC3 Junior, ERC-Teams, Abarth Rally Cup



ALBO D'ORO



2020: Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta R5 MkII)

2019: Pepe López/Borja Rozada (Citroën C3 R5)

2018: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2017: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2016: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)



DESCRIZIONE



Tornato nel calendario ERC nel 2016 dopo due anni di assenza, le sue Speciali si svolgono su strade di montagna in salita e discesa, per questo i concorrenti debbono compilare il radar in modo molto accurato. Una delle caratteristiche è l'asfalto abrasivo derivato da lava vulcanica. Il grip quindi è molto alto, soprattuto in caso di pioggia. Le curve si potranno tagliare in traiettoria, ma detriti in strada spesso non ce ne sono. Il finale di stagione 2021 dell'ERC è anche la 45esima edizione di questo impegnativo rally.



IL PERCORSO



Un certo numero di PS saranno familiari a molti, mentre ampie modifiche per la 45a edizione del Rally Islas Canarias rendono il percorso significativamente rivisto, con le prove libere di Telde e la Qualifying Stage tra le novità.



Venerdì 19 novembre ci sono due passaggi su Valsequillo (11,91 chilometri), San Mateo (13,86 chilometri), Tejeda (13,66 chilometri) e Santa Lucía (12,94 chilometri), più un giro a Las Palmas de Gran Canaria di 1,53 chilometri, che completa l'azione del primo giorno.



La tappa decisiva di sabato consiste in due giri su Arucas (7,18 chilometri), Moya (12,96 chilometri) e Valleseco (14,56 chilometri), mentre ci sono due versioni della PS Telde chiamate Telde Tradición del Motor (10,39 chilometri) e Telde Ciudad Deportiva (11,11 chilometri).



Venerdì, la prima Valsequillo (SS1) e il secondo passaggio sulla Santa Lucía (SS8) saranno mostrati in diretta su Facebook e YouTube. Sabato tocca invece a Valleseco 1 (SS12) e Telde Ciudad Deportiva (SS17).



PANORAMICA



Dopo sette round, altri titoli FIA sono ancora in palio all'evento su asfalto, che è stato un pilastro dell'ERC per diverse stagioni ed è anche valido per il Supercampeonato S-CER della federazione spagnola RFEDA.



Per l'occasione, l'organizzatore dell'evento, Club Deportivo Todo Sport, ha attirato un'iscrizione di 72 auto, di cui 52 equipaggi parteciperanno al principale rally internazionale e 37 dell'ERC.



Miko Marczyk ed Efrén Llarena sono in lotta per finire al secondo posto dietro al campione Andreas Mikkelsen nella classifica generale. I due guidano le loro Škoda Fabia Rally2 Evo e sono membri dell'ERC-MICHELIN Talent Factory.



Il polacco e lo spagnolo del Rallye Team Spain sono due grandi prospettive del rally internazionale, e cercheranno di seguire Adrien Fourmaux, vincitore l'anno scorso del Rally Islas Canarias ed oggi nel WRC, mentre i loro rispettivi navigatori Szymon Gospodarczyk e Sara Fernández sono in lizza per vincere il Campionato Europeo Rally FIA per Co-Piloti.



Javier Pardo è in lotta con Dmitry Feofanov per la corona ERC2 sulle loro Suzuki Swift Rally2 Kit, mentre Pep Bassas (Peugeot 208 Rally4) e Jean-Baptiste Franceschi (Renault Clio Rally4) si contendono l'ERC3. Franceschi deve recuperare terreno se vuole battere Sami Pajari (Ford Fiesta Rally4) nel titolo ERC3 Junior e la possibilità di correre in ERC Junior nel 2022 al volante di una Fiesta Rally3 gommata Pirelli e gestita da M-Sport Poland.



Ken Torn è già Campione dell'ERC Junior e guarda avanti verso una guida premio nel FIA Junior WRC del 2022 con una Fiesta Rally3 gommata Pirelli. In Abarth Rally Cup, Dariusz Polonski pensa ai punti ERC2 con la sua Abarth 124 Rally gommata Pirelli. Il FIA European Rally Championship for Teams è stato deciso a favore di Toksport WRT al Rally d'Ungheria.



Avendo saltato l'evento ungherese a causa di problemi economici, Alexey Lukyanuk, Campione ERC 2018 e 2020, torna in azione al volante della sua Citroën C3 Rally2. Il russo è in lizza per vincere il Rally Islas Canarias per la quarta volta, un risultato che lo oprterebbe a -1 da Carlos Sainz come pilota di maggior successo dell'evento.



Oltre agli equipaggi che inseguono il successo con le auto Rally2, la Classe ERC2 è per le Rally2 Kit, mentre in ERC3 sarà una battaglia tra le Rally4 di Peugeot e Renault.



L’obiettivo dell’ERC rimane quello di fornire un percorso di progressione per i piloti che puntano al top dello sport, ma continuando ad essere aperto a tutti i partecipanti con una vasta gamma di età ed esperienza.



Amministrato dalla FIA e promosso da Eurosport Events, l’ERC è la serie che precede il FIA World Rally Championship ed è sostenuto da un pacchetto globale di trasmissioni, che comprende un’ampia copertura sulle varie piattaforme Eurosport. Quattro tappe di ogni evento sono mostrate in diretta su Facebook e YouTube, mentre ERC Radio è in onda da tutti gli eventi.



I PUNTEGGI



Ecco un riepilogo dei punteggi ch il FIA ERC adotta per il Rally Islas Canarias.



*In tutti i round dell'ERC, i punti sono assegnati ai primi 15 classificati come segue: 1°= 30 punti; 2= 24; 3= 21; 4= 19; 5= 17; 6= 15; 7= 13; 8= 11; 9= 9; 10= 7; 11= 5; 12= 4; 13= 3; 14= 2; 15= 1



*I punti bonus sono assegnati ai primi cinque classificati di ogni categoria alla fine di ogni tappa come segue: 1°= 5 punti; 2= 4; 3= 3; 4= 2; 5= 1



*I piloti contano i loro migliori sette risultati su otto (i migliori cinque su sei in ERC Junior e ERC3 Junior).



FIA ERC1



*Andreas Mikkelsen, pilota Toksport WRT motorizzato Škoda, è il campione e non può essere raggiunto nella corsa al titolo. Tuttavia, Miko Marczyk, Efrén Llarena e Alexey Lukyanuk rimangono in lizza per il secondo posto dietro l'asso norvegese.

*Se Llarena prende 15 punti, Marczyk deve totalizzarne almeno 12 per non essere battuto dallo spagnolo. Se Lukyanuk dovesse vincere il Rally Islas Canarias, allora il polacco deve totalizzare almeno 11 punti.

*Per arrivare secondo, Llarena deve fare almeno 15 punti e almeno 2 in più di Lukyanuk e Marczyk.

*Lukyanuk deve prenderne 40, il massimo disponibile, per finire secondo e sperare che Marczyk non faccia più di 10 punti e Llarena 14.

*Per il terzo posto è in gioco anche l'assente Norbert Herczig.

*Per essere incoronato Campione co-piloti, Szymon Gospodarczyk deve fare almeno 3 punti in meno di Sara Fernández nel caso in cui quest'ultima ne prendesse 15.

*Solo Gospodarczyk o la Fernández possono arrivare secondi. Elliott Edmondson, che non sarà in gara, finirà terzo se Alexey Arnautov non farà più di 25 punti insieme al suo pilota Lukyanuk. Tuttavia, se i russi segnano più di 25 punti, Arnautov finirà terzo.



FIA ERC2



*Lo spagnolo Javier Pardo sarà campione se il lettone Dmitry Feofanov non riuscirà a segnare più di 25 punti del pilota di Suzuki Motor Ibérica. Solo Pardo o Feofanov possono arrivare secondi.

*Il polacco Dariusz Polonski sarà terzo se prenderà 2 punti o meno di Joan Vinyes e non meno di 4 rispetto al francese Victor Cartier

*Vinyes sarà terzo se segna 1 punto o più di Polonski e non meno di 3 punti rispetto a Cartier, che non può partecipare per motivi finanziari.

*La lotta per il titolo dei co-piloti rispecchia quella dei piloti.



FIA ERC3



*Jean-Baptiste Franceschi sarà campione per Toksport WRT a meno che Pep Bassas non lo superi di 29 punti. Tuttavia, una vittoria di Bassas lo renderebbe campione e lascerebbe Franceschi al secondo posto.

*Se totalizzerà 37 punti in più del finlandese Sami Pajari, Bassas arriverà secondo. Solo Bassas e Pajari possono arrivare terzi.

*Il titolo di co-piloti è tra Anthony Gorguilo e Axel Coronado, mentre Marko Salminen, Hugo Magalhães e Dávid Berendi lotteranno per il terzo posto.



FIA ERC3 JUNIOR



*Jean-Baptiste Franceschi precedere Sami Pajari di 13 punti per vincere il titolo europeo Junior.

*Tuttavia, a condizione che ottenga almeno 21 punti e 8 in più di Franceschi, Pajari vincerà il titolo supportato da Pirelli e una stagione completa in ERC Junior nel 2022 al volante di una Ford Fiesta Rally3 di M-Sport Poland.

*Solo i piloti che gareggiano su Ford Fiesta Rally4 sono eleggibili per l'ERC Junior nel 2022. Questo significa che Franceschi, che corre con la Renault Clio Rally4, potrà fare tre eventi se dovesse vincere il titolo.

*Nick Loof, Martin László e Alejandro Cachón sono in lotta per il terzo posto. La non partecipazione di Norbert Maior al Rally Islas Canarias lo esclude dalla battaglia.

*Ken Torn è il campione ERC Junior per il 2021 dopo aver conquistato il titolo ERC3 Junior nel 2020.



MARCZYK USERÀ IL PREMIO ERC-MICHELIN TALENT FACTORY AL RALLY ISLAS CANARIAS



Miko Marczyk è il vincitore del primo premio dell’ERC-MICHELIN Talent Factory dopo aver completato il sesto round del FIA European Rally Championship come migliore della classifica per giovani armati di auto Rally2. Il 25enne polacco è balzato al secondo posto nell’ordine provvisorio dell’ERC dopo il Rally Serras de Fafe e Felgueiras dello scorso fine settimana, da cui è partito con sette punti di distacco dal rivale spagnolo Efrén Llarena. Come risultato, Marczyk vince l’assegnazione completa di pneumatici per i prossimi Rally Ungheria e Rally Islas Canarias. Introdotto per il FIA European Rally Championship 2021, l’ERC-MICHELIN Talent Factory riconosce i risultati dei piloti ERC di età non superiore ai 28 anni all’inizio del 2021 che gareggiano nel campionato con vetture Rally2 su pneumatici MICHELIN. Per i primi sei round della stagione, l’ERC-MICHELIN Talent Factory ha messo a disposizione una serie di incentivi, non ultima la possibilità di vincere l’assegnazione completa di pneumatici per gli ultimi due eventi della stagione ERC per il membro più alto in classifica dopo il sesto round. Oltre a prezzi scontati per gli pneumatici e a una serie di opportunità promozionali, come l’accesso alle riprese video e l’inclusione in clip disponibili sui canali dei social media dell’ERC, i primi tre membri dell’ERC-MICHELIN Talent Factory dopo il Rally Serras de Fafe e Felgueiras godranno di una visita VIP alla sede della MICHELIN di Clermont-Ferrand, in Francia.



IL P1 RACING FUELS PODIUM CHALLENGE PREMIA I PILOTI ERC



Il P1 Racing Fuels Podium Challenge continua nel 2021 a premiare i primi tre classificati dell’ERC1 e dell’ERC2 in ogni round con buoni carburante. Questi possono essere utilizzati nelle benzine da gara P1 XR5 negli eventi successivi, aiutando i concorrenti a ridurre ulteriormente i costi di gara. Anche per il Rally Islas Canarias, in entrambe le categorie, i piloti vincitori ricevono 150 litri di carburante, mentre il secondo e il terzo classificato ricevono rispettivamente 100L e 50L.



PUNTI DI DISCUSSIONE



*Secondo nella classifica provvisoria, Miko Marczyk (ORLEN Team) è il numero uno in assenza del campione ERC Andreas Mikkelsen. Il polacco giunse nono all'esordio al Rally Islas Canarias la scorsa stagione e ha terminato secondo al Rally d'Ungheria.



*Con un margine di 14 punti su Efrén Llarena (Rallye Team Spain) nella battaglia per il secondo posto, Marczyk sembra essere in vantaggio. Tuttavia, il bi-campione polacco deve ancora far scegliere lo scarto nei punteggi, il che dà speranza allo spagnolo.



*Libero dalle pressioni di lotta per il titolo ERC, Alexey Lukyanuk è in lizza per vincere il Rally Islas Canarias per la quarta volta, un risultato che lo porterebbe a -1 da Carlos Sainz come pilota di maggior successo dell'evento.



*Nil Solans debuttato nell'ERC al Rally Islas Canarias e torna in azione in casa con la Hyundai i20 R5 del Team MRF Tyres. Presente anche suo fratello minore Jan Solans (Citroën C3 Rally2) - campione Junior WRC 2019 - ma con il Supercampeonato come priorità.



*Dopo aver centrato l'ottavo posto al Rally d'Ungheria, Yoann Bonato (CHL Sport Auto - Citroën C3 Rally2) torna al Rally Islas Canarias dove arrivò secondo la scorsa stagione. Il francese ha appena vinto il Critérium des Cévennes su asfalto.



*Simone Campedelli fa la sua prima uscita su asfalto con la Škoda Fabia Rally2 Evo del Team MRF Tyres al Rally Islas Canarias. Lo spagnolo Luis Vilariño ha partecipato alla gara nella scorsa stagione.



*Iván Ares è finito sul podio del Rally Islas Canarias nel 2020 e ci si aspetta che sia di nuovo nella lotta quest'anno.



*Quattro piloti delle Canarie prenderanno parte alla gara del FIA European Rally Championship di casa loro. Vedremo in azione Enrique Cruz – Campione in carica locale – con una Ford Fiesta Rally2, poi Luis Monzón al volante di una Škoda Fabia Rally2 Evo con cui vinse in tre occasioni. Presenti pure Yeray Lemes con la nuovissima Hyundai i20 N Rally2 e la Campionessa dell’ERC Ladies’ Trophy, Emma Falcón, su una Citroën C3 Rally2.



*Surhayén Pernía andò a punti al Rally Islas Canarias nel 2020 e ha ottenuto una bella vittoria nell'ultimo round del Supercampeonato, mentre Albert von Thurn und Taxis torna in azione qui per la quinta volta.



*L'argentino Juan Carlos Alonso, Campione ERC2 2019, fa il suo ritorno alla competizione europea, così come i polacchi Daniel Chwist e Jaroslaw Koltun.



*Javier Pardo al Rally Islas Canarias può vincere l'ERC2 con il team Suzuki Motor Ibérica. Dmitry Feofanov punta a batterlo con la sua Suzuki Swift Rally2 Kit.



*Dopo essersi assicurato l'Abarth Rally Cup al suo terzo tentativo, Dariusz Polonski punta al terzo posto nell'ordine finale dell'ERC2, ma dovrà affrontare la forte opposizione del compagno di squadra di Pardo, Joan Vinyes. L'andorrano ha una notevole esperienza e pedigree nel Rally Islas Canarias e sarà un osso duro da battere.



*Il tre volte campione ERC2 Tibor Érdi Jr punta a finire bene la sua stagione 2021 cambiando la Mitsubishi Lancer con una Škoda Fabia R4 Rally2 Kit costruita da Proracing Engineering. L'ucraino Serhii Potiiko è iscritto su una seconda Fabia R4 di Proracing.



*Carlos David García completa l'iscrizione ERC2 con una Abarth 124 Rally nel ritorno all'ERC dal 2019.



*Jean-Baptiste Franceschi (Toksport WRT Renault Clio Rally4) e Pep Bassas (The Racing Factory Peugeot 208 Rally4 - Rallye Team Spain) combattono per il titolo ERC3 davanti all'attuale leader ERC3 Junior Sami Pajari (Porvoon Autopalvelu - Ford Fiesta Rally4). Bassas e Franceschi hanno già esperienza al Rally Islas Canarias, mentre l'evento è completamente nuovo per il finlandese Pajari.



*L'ungherese Martin László, il tedesco Nick Loof e Alejandro Cachón (Rallye Team Spain) sono in lotta per il terzo posto nella classifica finale ERC3 Junior.



*L'argentino Paulo Soria passa a una Renault Clio Rally4 dopo essere arrivato secondo dietro ad Andrea Mabellini nel Trofeo Clio inaugurale di Toksport WRT per le Clio Rally5. Con il co-pilota Marcelo Der Ohannes impegnato per l'ACI Rally Monza, Soria ha chiamato Sergiu Itu per sostituirlo.



*Dopo aver impressionato al suo debutto nell'ERC3 Junior al Rally d'Ungheria, il francese Anthony Fotia ha una seconda chance con la Clio Rally4 gestita dalla CHL Sport Auto.



*Jorge Cagiao, che ha fatto il suo debutto ERC al Rally Islas Canarias la scorsa stagione, torna con una Clio Rally4, mentre Zósimo Hernández fa la sua prima apparizione nel campionato con una Peugeot 208 Rally4.



*La plurivincitrice dell'ERC Ladies' Trophy, Ekaterina Stratieva, andrà a caccia di punti ERC3.



INTERVISTA ERC CON NIL SOLANS



Dopo essere stato in testa al suo debutto nel FIA European Rally Championship - e alla sua prima partenza al Rally Islas Canarias - la scorsa stagione, Nil Solans sarà tra i favoriti con la Hyundai i20 R5 del Team MRF Tyres. Ecco le parole dello spagnolo.



Guardando al Rally Islas Canarias, come valuti l'evento e la sfida che ti aspetta?

"Ci sono molti cambiamenti con una sola PS invariata rispetto all'anno scorso, quindi è un rally nuovo per me. Ma questo è un bene e lo stile di guida di queste strade è simile a quello che abbiamo in Spagna. Sarà un bene per noi, MRF ha un nuovo pneumatico che sta sviluppando, sembra essere davvero bello".



Hai parlato del tuo stile di guida, puoi descrivere di cosa si tratta?

"È un rally più simile a un circuito, anche se non sono abituato a guidare sui circuiti! C'è un sacco di asfalto a due corsie, quindi è facile per me. Le note sono molto importanti per questo tipo di strade ed è fondamentale sapere le velocità e ciò che è richiesto".



Il livello di grip è spesso molto alto e consistente a causa della lava vulcanica; cosa hai capito dall'anno scorso?

"È buono ed è facile imparare se la strada avrà una buona aderenza o meno; puoi vedere con i tuoi occhi se sta cambiando. Direi che il 90% del rally dell'anno scorso aveva un buon asfalto e una buona aderenza e mi aspetto lo stesso quest'anno".



Le condizioni umide dell'anno scorso erano in completo contrasto con il tempo caldo e soleggiato che si vive di solito al Rally Islas Canarias. Quanto è stato difficile e come la tua esperienza del 2020 può aiutarti quest'anno?

"Tutti mi dicevano che il rally è molto difficile quando piove ma, per me, è stato molto semplice diciamo, probabilmente perché sono più abituato a queste condizioni su asfalto veloce e liscio. Le previsioni quest'anno sembrano essere per il sole ma è un'isola e ogni volta che ti sposti e vai in cima alla montagna cambia, quindi vediamo".



Senti di avere abbastanza esperienza con la tua macchina per attaccare?

"Avremo la vecchia Hyundai i20 R5, non la nuova, ma abbiamo fatto un piccolo test in Italia solo per controllare la macchina e le nuove mescole di pneumatici. Sono stato molto contento dell'auto e delle gomme. Vediamo, ma sembra bella; sono sicuro che saremo in grado di adattarci alla vettura e al corretto set-up su questi tipi di strade".



Qual è il tuo obiettivo per il Rally Islas Canarias?

"Vediamo come va, ma sicuramente daremo il massimo da parte nostra e cercheremo di fare del nostro meglio. Se potremo lottare per la vittoria di sicuro lo faremo, ma andiamo avanti passo dopo passo. Prima di tutto dobbiamo fare un ottimo test lunedì per preparare la macchina".



Anche tuo fratello Jan sta facendo il rally. Com'è la rivalità quando siete in competizione? Lavorate mai insieme?

"Siamo sempre in contatto e cerchiamo di migliorare insieme. Qui guideremo con auto e gomme, quindi non è esattamente la stessa situazione. Sarà bello correre contro mio fratello, ma non c'è lotta fra noi. Ci godiamo i rally e ci piace competere insieme nella categoria Rally2 nel campionato europeo".



LA TOP5



1: Nell'albo d'oro del Rally Islas Canarias ci sono tanti vincitori importanti come Didier Auriol, Piero Liatti e Carlos Sainz, che negli anni '80 si è portato a casa 5 successi di fila

2: Le Canarie sono note per le temperature che variano da 17 a 24°C

3: Il primo Rally Islas Canarias dell'ERC si è svolto nel 1982 e per altre 24 edizioni

4: Il nome deriva dal latino Insula Canaria, ovvero Isola dei Cani

5: Piatto tipico è la ropa vieja, con pollo, manzo, patate e fagioli



COME SEGUIRE LA GARA



In TV e online:

Ci sarà una copertura dal vivo, anche dalla telecamera dall’elicottero dell’ERC, oltre al commento e all’analisi degli esperti Chris Rawes e Neil Cole, che sostituisce Julian Porter, su Facebook e YouTube:



Selezione dell'ordine di partenza: 17h15 CET, giovedì 18 novembre su Facebook, YouTube



Conferenza stampa pre-evento: 17h45 CET, giovedì 18 novembre su Facebook, YouTube. Presenti: Gruppo 1: Enrique Cruz, Efrén Llarena, Miko Marczyk, Nil Solans Gruppo 2: Pep Bassas, Jean-Baptiste Franceschi, Javier Pardo, Paulo Soria



PS1: Valsequillo 1 (11,91 km) dalle 10;22 CET, venerdì 19 novembre su Facebook, YouTube



PS8: Santa Lucía 2 (13,07 km) dalle 16;47 CET, venerdì 19 novembre su Facebook, YouTube



PS12: Valleseco 1 (14,56 km) dalle 10;33 CET, sabato 20 novembre su Facebook, YouTube



PS17: Telde Ciudad Deportiva (11,07 km) dalle 15;39 CET, 20 novembre su Facebook, YouTube



Highlights Tappa 1: Eurosport, 22;00 CET, venerdì 19 novembre (controllare palinsesti locali per i dettagli)



Highlights Tappa 2: Eurosport, 22;00 CET, sabato 20 novembre (controlla palinsesti locali per i dettagli)



ERC All Access: Eurosport, 23;00 CET, martedì 23 novembre (controllare palinsesti locali per i dettagli)



ERC Rally Review distribuito ai partner di trasmissione in tutto il mondo



Video, notizie aggiornate e cronometraggio in diretta: Disponibile su FIAERC.com



ERC Radio: In diretta dalla fine delle PS. Disponibile su FIAERC.com o scaricando l'App ufficiale dell'ERC



Social media: Segui l'ERC su Facebook, Instagram, Twitter

