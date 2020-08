Anteprima ERC: Rally Liepaja

-

La stagione 2020 del FIA European Rally Championship continua con il Rally Liepāja sulle velocissime strade della Lettonia per giovani e stelle del campionato.

DATI

Gara: 2020 FIA European Rally Championship, round 2 di 6*

Quando: 14-16 agosto 2020

Dove: Liepaja e Talsi, Lettonia

PS: 10

Distanza: 177,87km

Fondo: terra

Precedenti ERC (dal 2004): 7 (2013-2019)

*Valido per: FIA ERC2, FIA ERC3, FIA ERC1 Junior, FIA ERC3 Junior, FIA European Rally Championship - Teams, Abarth Rally Cup



Albo d'oro

2019: Oliver Solberg/Aaron Johnston (Volkswagen Polo GTI R5)

2018: Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov (Škoda Fabia R5)

2017: Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov (Škoda Fabia R5)

2016: Ralfs Sirmacis/Arturs Šimins (Škoda Fabia R5)

2015: Craig Breen/Scott Martin (Peugeot 208 T16)



LA GARA

La stagione 2020 del FIA European Rally Championship continua con il Rally Liepaja sulle velocissime strade della Lettonia per giovani e stelle del campionato.



L'evento era nato come invernale, poi è stato spostato in primavera ed autunno negli anni recenti.



RA Events, organizzatore della gara, è riuscito ad attirare tanti nomi, ma soprattutto ad attuare protocolli anti COVID-19.



Presenti Craig Breen, Nikolay Gryazin ed Oliver Solberg, il Campione 2018 Alexey Lukyanuk, Miko Marczyk, Simone Tempestini, il Campione in carica ERC3 Junior Efrén Llarena e tanti altri.



Occhio quindi ad Emil Lindholm ed Eerik Pietarinen, Callum Devine (Motorsport Ireland Rally Academy), Grégoire Munster (Hyundai Junior), Erik Cais, Dominik Dinkel, Alberto Battistolli (ACI Team Italia), Sean Johnston e Mads Østberg.



In ERC2 torna Tibor Érdi Jr per battagliare contro Zelindo Melegari, mentre Ken Torn si presenta da leader ERC3 - ERC3 Junior-Pirelli.



In Abarth Rally Cup, le Abarth 124 rally vedranno al volante Martin Rada, Andrea Mabellini e Dariusz Polonski.



P1 Racing Fuels, fornitore ufficiale di benzine per l'ERC, organizza come sempre il P1 Racing Fuels Podium Challenge.



Le ricognizioni partono giovedì 13, mentre venerdì 14 avremo prove libere, Qualifying Stage e shakedown al pomeriggio. La prima delle 10 PS partirà a Talsi alle 12;20 di sabato 15 agosto, l'ultima decisiva, la PS10 "NESTE", è prevista per le 16;15 di domenica 16. L'evento è di 177,87km totali.



Le misure anti-COVID-19 impediranno la cerimonia d'apertura e l'accesso al pubblico al parco assistenza, così come lo svolgimento delle superspeciali in città a Talsi e Liepaja. I biglietti d'accesso saranno limitati e tutti dovranno lavarsi le mani regolarmente, indossare mascherine e osservare le norme anti-contagio, oltre al distanziamento sociale.



L'ULTIMA GARA: RALLY DI ROMA CAPITALE

Alexey Lukyanuk ha centrato il successo al Rally di Roma Capitale, primo round del FIA European Rally Championship 2020.



Affiancato da Dmitry Eremeev, il pilota del Saintéloc Junior Team ha portato in testa la sua Citroën C3 R5 fin dall’inizio senza mai mollare la leadership, agguantando la seconda vittoria a Roma e la decima nell’ERC.



“Ho preso buoni punti per il campionato e vincere a Roma è sempre speciale – ha detto il russo, che erano 255 giorni che non saliva su una macchina da corsa – E’ una gara unica, ricca di competizione, molto difficile e con un gran caldo. Sono serviti grandi sforzi per farcela e sono contento delle prestazioni del team. Ringrazio gli sponsor per il supporto in una situazione così difficile. Non ci si aspetta mai di vincere e quando accade le sensazioni sono speciali. Ho controllato la situazione cercando di tenere un buon passo. E’ piacevole vedere che non ho perso il feeling e le prestazioni durante il lockdown. Senza il mio co-pilota, tutto questo non sarebbe stato possibile”.



Giandomenico Basso, che vinse a Roma 12 mesi fa, chiuse secondo davanti ad Oliver Solberg, primo in ERC1 Junior al debutto a Roma.



Zelindo Melegari vince con Corrado Bonato l’ERC2 al rientro dopo l’incidente al Barum Czech Rally Zlín di 11 mesi fa, mentre Andrea Mabellini festeggia in Abarth Rally Cup.



Ken Torn è primo in ERC3 ed ERC3 Junior-Pirelli al termine di una lunga lotta con Pedro Antunes, che nella PS15 è finito KO. Secondo sale Pep Bassas (Rallye Team Spain).



Efrén Llarena (Rallye Team Spain) debutta in ERC1 Junior centrando il podio e chiudendo sesto assoluto dietro a Craig Breen (Team MRF Tyres) e Simone Tempestini, questi divisi da 1"3. Grégoire Munster è settimo e batte Filip Mareš per 5"5. Emil Lindholm e Miko Marczyk (ORLEN Team) completano la Top10.



LE CLASSIFICHE (ROUND 1/6)

ERC1 (piloti): 1 Lukyanuk 38; 2 Basso 32; 3 Solberg 26; 4 Breen 19; 5 Tempestini 19, ecc...

ERC1 (navigatori): 1 Eremeev 38; 2 Granai 32; 3 Johnston 26; 4 Nagle 19; 5 Itu 19; ecc...

ERC2 (piloti): 1 Melegari 39; 2 Mabellini 33; 3 Nešetril 27; 4 Gobbin 22; 5 Feofanov 19; ecc...

ERC2 (navigatori): 1 Bonato 39; 2 Arena 33; 3 Cernoch 27; 4 Cervi 22; 5 Kokins 19; ecc...

ERC3 (piloti): 1 Torn 40; 2 Bassas 31; 3 M László 23; 4 Z László 19; 5 Molle 17; ecc...

ERC3 (navigatori): 1 Pannas 40; 2 Coronado 31; 3 Zsiros 23; 4 Berendi 19; 5 Barral 17; ecc...

ERC1 Junior: 1 Solberg 40; 2 Tempestini 30; 3 Llarena 26; 4 Munster 24; 5 Lindholm 18; ecc...

ERC3 Junior: 1 Torn 40; 2 Bassas 31; 3 Molle 23; 4 Pollara 21; 5 Landa 17; ecc...

ERC Teams: 1 Rallye Team Spain 52; 2 Saintéloc Junior Team 43; 3 Estonian Autosport Junior Team 40; 4 Team MRF Tyres 39; 5 Loran 32; ecc...

Abarth Rally Cup: 1 Mabellini 30; 2 Gobbin 24; ecc...



DESCRIZIONE

Il promoter Raimonds Strokšs ha messo in piedi il Rally Liepaja per la prima volta nel 2013 lungo la costa baltica fra Liepaja e Ventspils. Anche nel 2016 avrebbe dovuto essere evento invernale, ma le impreviste alte temperature ne hanno causato lo spostamento in autunno. Il percorso nel 2019 ha subito ulteriori cambiamenti attraversando la regione Talsi.



Intervista con Martinš Sesks (Campione 2018 ERC3-ERC3 Junior nativo di Liepaja)

A Liepaja il FIA European Rally Championship riaccoglie Martinš Sesks idolo locale che torna in azione nella serie.



E' stato un 2020 senza precedenti, come ti sei tenuto impegnato durante il lockdown?

“E' bello tornare nell'ERC, ho fatto solo due rally in Lituania dopo il Rally di Svezia a febbraio. Da un lato non ho avuto molto tempo per crescere nella guida, ma per allenarmi fisicamente sì, quindi ho comunque trovato un lato positivo".



Come ti sei preparato per il Rally Liepaja?

“Ho fatto i compiti a casa e alcuni test, prendendo parte alle due gare in Lituania che sono state ottimo per il ritorno in ERC3”.



Sei l'idolo locale, senti pressioni?

“Qualcosa sì, visto che non ho mai vinto la mia gara di casa. Dal 2015 corro qui e sono arrivato secondo e quarto al massimo, quindi è ora di cambiare!"



Oltre al World Rally Championship, farai qualche altro evento ERC?

“A settembre sarò al Rally Estonia, qui lotterò con Ken Torn e vedrò quanto sono veloce".



Eri passato alla categoria Rally2, perché non riprovarci in ERC1?

“Abbiamo la nostra auto R2 e dobbiamo fare km per il Junior World Rally Championship, non avrebbe senso guidare la R5. Questo non significa che l'abbandonerò, anche perché sono salito sul podio l'anno scorso. Stiamo lavorando molto per l'anno prossimo, al momento però rimaniamo con la R2".



I numeri

L’interesse per il FIA European Rally Championship resta altissimo, con 42 equipaggi iscritti al Rally Liepaja del 14-16 agosto. Gli organizzatori della gara lettone, RA Events, hanno 48 vetture nella lista totale, con 20 Rally2, 8 della categoria ERC2 e 15 ERC3 (Rally4 e Rally5).



42: i piloti del FIA ERC su 48 partecipanti (87,5%).

20: i piloti dell’ERC1 per le Rally2.

8: i piloti ERC2.

15: i piloti ERC3.

23: i piloti dell’ERC Junior, con 10 ERC1 Junior e 13 in ERC3 Junior-Pirelli.

20: le nazionalità rappresentate, a sottolineare il grande successo internazionale.



ERC 2020: le novità

Sistema di punteggio: vengono premiati i Top15 sulla scala di 30-24-21-19-17-15-13-11-9-7-5-4-3-2-1.

I punti bonus di tappa vengono dati ai Top5 sulla scala di 5-4-3-2-1.

In ERC3 Junior ci saranno anche le vetture Rally5, oltre alle Rally4.

I nomi delle categorie: Rally2 rimpiazza R5, Rally4 rimpiazza R2, Rally5 rimpiazza R1



Occhio a:

Leader: dopo la vittoria a Roma, Alexey Lukyanuk e Dmitry Eremeev si presentano come uomini da battere in Lettonia.



Pronto per il bis: Oliver Solberg vinse il Rally Liepaja nel 2019 e dopo il terzo posto assoluto di Roma (primo in ERC1 Junior) punta ancora al successo.



Un altro ritorno: Nikolay Gryazin vuole tornare al successo in Lettonia, stavolta affiancato da Konstantin Aleksandrov.



C'è anche Johnston: Marijan Griebel non ha messo il Liepaja nel suo programma 2020, quindi Sean Johnston lo sostituirà sulla Citroën C3 R5 della Saintéloc Junior Team.



Norvegese mondiale: Mads Østberg farà il suo debutto stagionale nella serie con la Citroën C3 R5, stessa auto che avrà Efrén Llarena (Rallye Team Spain).



Missione gomme: Craig Breen ed Emil Lindholm continueranno a sviluppare gli pneumatici del team MRF Tyres.



Finlandesi terribili: debuttano Eerik Pietarinen e Mikko Heikkilä in ERC1, con Miika Hokkanen ancora al via di ERC3-ERC3 Junior.



Pronto per la replica: dopo il secondo posto in ERC1 Junior a Roma, Simone Tempestini ritorna in Lettonia ambizioso in una gara che fece due anni fa con la Abarth 124 rally.



Tre Abarth: Martin Rada debutta in Abarth Rally Cup per vedersela contro Andrea Mabellini e Dariusz Polonski, quest'ultimo unico ad essere già stato in Lettonia.



Strade di casa: fra i piloti con licenza lettone avremo Dmitry Feofanov e Ainars Igavenš in ERC2, mentre Martinš Sesks è l via dell'ERC3/ERC3 Junior, così come Reinis Nitišs. Miko Marczyk è invece portacolori della squadra di casa, Sports Racing Technologies, al volante della Škoda Fabia Rally2 Evo griffata ORLEN Team.



Per imparare: Domink Dinkel (Brose Motorsport), Callum Devine (Motorsport Ireland Rally Academy), Alberto Battistolli (ACI Team Italia) ed Erik Cais (Yacco ACCR Team, Ford Fiesta R5 MkII) sono le giovani promesse che dovranno crescere supportati dalle loro federazioni.



Affari di famiglia: Raul Jeets e suo figlio Gregor si sono iscritti in ERC1 ed ERC3 Junior. Nikola Landa (DriftCompany) avrà al suo fianco sulla Fiesta Rally4 il papà Guenther.



Riecco Galatariotis: Simos Galarariotis, vincitore a Cipro 2018 per 0"6, debutta in Lettonia passando dalla Škoda Fabia alla Volkswagen Polo.



Dove tutto è iniziato: Niki Mayr-Melnhof corse il Liepaja nel 2018 dopo anni di GT e vuole puntare al riscatto dopo un Rally di Roma deludente.



Favorito in ERC2: Tibor Érdi Jr ha descritto il Rally Liepaja come il suo preferito di sempre, ricordando nel 2017 la grande lotta contro Zelindo Melegari.



Polacchi a caccia di riscatto: Igor Widlak (indicente) e Lukasz Lewandowski (non partito) hanno saltato Roma e dovranno rifarsi al Liepaja.



Ken il guerriero: Vincitore a Liepaja e a Roma, Ken Torn vuole continuare la sua ascesa con la Ford Fiesta Rally4 della M-Sport Poland.



Armata spagnola: Pep Bassas (Rallye Team Spain) e Sergio Cuesta tornano in azione in ERC3 Junior, dove debutta Sergio Fuentes.



Gli svedesi: Dennis Rådström e Adam Westlund sono altri volti dell'ERC3 Junior-Pirelli, con la novità Albin Nordh.



Beneficenza: Rachele Somaschini prosegue la sua avventura in ERC3 Junior promuovendo la ricerca #CorrerePerUnRespiro sulla fibrosi cistica.



Molle ci riprova: dopo il podio in ERC3 Junior a Roma, Amaury Molle ci riprova in Lettonia.



Testa a testa: Nikolay Gryazin vs Alexey Lukyaunuk

Il Campione ERC Junior ha vinto due volte il Liepaja, mentre il russo Campione ERC debuttò alla grande nella serie nel 2013 proprio in Lettonia sul ghiaccio.



Da tenere d'occhio: Ken Torn

Ha vinto ERC3 ed ERC3 Junior a Roma su asfalto e ora l'estone vuole sfondare anche su terra con la Ford Fiesta Rally4, dove vinse nel 2019.



Come seguirlo?

In TV e online: Quattro PS del Rally Liepāja verranno trasmesse in diretta su Facebook. Sabato 15 agosto avremo il live di PS1 (12;20) e PS3 (15;20) sulla pagina Facebook dell’ERC, mentre domenica 16 agosto ci saranno PS5 (10;00) e PS10 (16;15). Oltre alle immagini dall’elicottero, Julian Porter e Chris Rawes saranno all’arrivo di ogni prova per intervistare i piloti. Anche la conferenza stampa pre-evento del 14 agosto verrà trasmessa alle ore 20;15, così come il riordine al termine della Tappa 1, partendo dalle 19;30 del giorno seguente. Highlight giornalieri su Eurosport ed Eurosport Player, con video pubblicati su YouTube prima, durante e dopo il rally. ERC All Access su Eurosport il 18 agosto con riassunto del weekend tramite immagini anche da TV6.



Video, notizie e aggiornamenti, più live timing: disponibili su www.FIAERC.it

ERC Radio: in diretta da ogni PS e dal parco assistenza. Disponibile su FIAERC.it e tramite la app ERC

Social media: pagine ERC di Facebook, Instagram, Twitter.



La Top5

1: il Rally Liepaja fu corso per la prima volta nel 2013 con vittoria di Jari Ketomaa/Kaj Lindström su Ford Fiesta RRC. Fu anche l'unico anno con arrivo a Ventspils.

2: Negli ultimi anni il rally è stato parte del Festival of Speed Kurzeme, con gare sul canale Tirdzniecibas ed altre attrazioni motoristiche.

3: Craig Breen ed Esapekka Lappi hanno vinto in Lettonia e ora corrono nel World Rally Championship.

4: Oliver Solberg nel 2019 è diventato il più giovane vincitore a 17 anni, 8 mesi e 3 giorni.

5: Liepaja può vantare trasporti via aereo, mare e terra oltre alla capitale Riga. Il sindaco Uldis Sesks è papà di Martinš Sesks, Campione 2018 FIA ERC3 e ERC3 Junior.

