Dalle splendide tappe del Rally delle Azzorre alle famose strade di Fafe e dei comuni circostanti, il doppio appuntamento portoghese del FIA European Rally Championship si conclude al Rally Serras de Fafe e Felgueiras dall'1 al 3 ottobre per il sesto round della stagione 2021, composta da otto eventi.

DATI



Gara: 2021 FIA European Rally Championship round 6 di 8*

Quando: 1-3 ottobre 2021

Dove: Fafe, Portogallo

PS: 16

Distanza PS: 197,08 chilometri

Distanza collegamenti: 490.74 chilometri

Distanza totale: 687,82 chilometri

Superficie: terra

Precedenti ERC: 0 (nuovo evento per il 2021)

*Valido per: FIA ERC2, FIA ERC3, FIA European Rally Championship for Teams. Incentivi ERC-MICHELIN Talent Factory disponibili



ALBO D'ORO



2020: Armindo Araújo/Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 Evo)*

2019: Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 R5)*

2018: Ricardo Moura/António Costa (Ford Fiesta R5)*

2017: Pedro Meireles/Mário Castro (Škoda Fabia R5)*

2016: José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën DS3 R5)*

*Evento non ERC



DESCRIZIONE



Nel 2020 l'ERC ha visitato la città di Fafe per il Rally Fafe Montelongo, basato su asfalto, mentre questa sarà la prima volta che il Rally Serras de Fafe e Felgueiras, da sempre su sterrato, farà parte del programma del campionato europeo. Un pilastro del campionato portoghese, il clou dell'evento è senza dubbio la PS "Lameirinha" con l'iconico salto Pedra Sentada, che è stato parte del folklore del rally per decenni. L'inclusione di Sta Quitéria e della mitica prova Seixoso nel comune di Felgueiras ha portato all'inserimento di Felgueiras nel titolo dell'evento due anni fa.



CAMBIAMENTI DEL 2021



Tradizionalmente tenuto all'inizio della primavera, lo spostamento a settembre è stato il risultato delle restrizioni COVID-19 in vigore in Portogallo all'inizio di quest'anno. Dopo aver aggiunto il comune di Felgueiras al percorso nel 2020, la 34a edizione del Rally Serras de Fafe e Felgueiras nel 2021 include PS a Vieira do Minho e Boticas, con la prova di Boticas inedita.



IL PERCORSO



Venerdì 1 ottobre: dopo il completamento delle ricognizioni durante la mattina, la Qualifying Stage segue le prove libere dalle 16:00 ora locale, con i piloti prioritari dell'ERC che affrontano il test del Monte (3,25km) che fornisce un primo assaggio della gara vera e propria. La selezione dell'ordine di partenza è prevista per le 18;00 nel Pavilhão Multiusos situato nel Parque da Cidade di Fafe.



Sabato 2 ottobre: La prima tappa del Rally Serras de Fafe e Felgueiras porta gli equipaggi a nord-est della città che ospita l'evento ed è molto veloce con "Sra da Fé / Anjos" e "Agra / Zebral" entrambe caratterizzati da "parti molto veloci", secondo il tre volte vincitore Bruno Magalhães. Seguono la PS "Luilhas" che apre la giornata (dalle 09:00 ora locale) e precede la "Boticas", con "Sra da Fé / Anjos" che è la più lunga del rally con 18,06 chilometri e andrà in diretta su Facebook e YouTube. Dopo il servizio alla Praça das Comunidades a Fafe, le quattro prove vengono ripetute nel pomeriggio con chiusura sulla "Boticas" - una tappa completamente nuova - che prenderà il via alle 17.50. Le otto trattee coprono una distanza competitiva di 113,42 chilometri.



Domenica 3 ottobre: il Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2021 si conclude con otto PS su due loop di quattro per un totale di 83,66 chilometri. Si inizia con la "Seixoso" dalle 9;25 seguita dalla "Sta Quitéria", più stretta e nello stesso formato come parte del percorso del Vodafone Rally de Portugal WRC di maggio, anche se con il nome di "Falgueiras". La seguente "Montim" corre in una direzione opposta rispetto a quando è stata utilizzata nel campionato del mondo all'inizio di quest'anno. Con i suoi 13,99 chilometri di lunghezza, la leggendaria "Lameirinha" chiude i cicli del mattino e del pomeriggio, con una copertura in diretta su Facebook e YouTube rispettivamente alle 11.05 e alle 15.00. E' una parte importante del folklore dei rally grazie al famoso salto Pedra Sentada che viene affrontato dopo una breve sezione di asfalto.



PANORAMICA



Dopo aver visitato l'epicentro del Portogallo per il Rally Fafe Montelongo su asfalto nel 2020, l'ERC torna in città per l'equivalente su sterrato, il Rally Serras de Fafe e Felgueiras.



Novità nel programma dell'ERC per il 2021, il Rally Serras de Fafe e Felgueiras è anche una prova del campionato portoghese, che mette un certo numero di migliori piloti di rally del paese nella battaglia per la vittoria contro l'elite europea su tappe veloci e tecniche a fondo scivoloso.



Mentre il vincitore del Rally Serras de Fafe e Felgueiras dello scorso anno, Armindo Araújo, è in testa alla classifica portoghese dopo cinque gare, Andreas Mikkelsen è leader dell'ERC dopo lo stesso numero di eventi. Il pilota Toksport WRT su Škodaè inseguito da Efrén Llarena (Rallye Team Spain) a -34 punti, essendo diventato il quinto vincitore diverso della stagione ERC con una grande prova al 55° Rally delle Azzorre dopo una battaglia epica con la stella del Campionato del Mondo Rally di Hyundai Motorsport, Dani Sordo, che alla fine è arrivato secondo e continua a sostenere il programma di sviluppo del Team MRF Tyres al Rally Serras de Fafe e Felgueiras, un evento che ha vinto nel 2019.



Oltre a valere per i punti del campionato europeo e portoghese, il Rally Serras de Fafe e Felgueiras è l'ultimo evento della stagione in cui saranno in palio gli incentivi ERC-MICHELIN Talent Factory. Il premio principale, una fornitura completa di pneumatici MICHELIN per i prossimi Rally d'Ungheria e Islas Canarias, validi per l'ERC, se lo giocano tra Llarena e Miko Marczyk (Team ORLEN), attualmente divisi da sette punti nella classifica generale dell'ERC su cui si basa l'assegnazione dei premi ERC-MICHELIN Talent Factory.



Il Rally Serras De Fafe E Filgueiras fa parte dell’ERC di Eurosport Events dal 2020. Oltre agli equipaggi che inseguono il successo con le auto Rally2, la Classe ERC2 è per le Rally2 Kit, mentre in ERC3 sarà una battaglia tra le Rally4 di Peugeot e Renault.



L’obiettivo dell’ERC rimane quello di fornire un percorso di progressione per i piloti che puntano al top dello sport, ma continuando ad essere aperto a tutti i partecipanti con una vasta gamma di età ed esperienza.



Amministrato dalla FIA e promosso da Eurosport Events, l’ERC è la serie che precede il FIA World Rally Championship ed è sostenuto da un pacchetto globale di trasmissioni, che comprende un’ampia copertura sulle varie piattaforme Eurosport. Quattro tappe di ogni evento sono mostrate in diretta su Facebook e YouTube, mentre ERC Radio è in onda da tutti gli eventi.



ERC 2021: LE NOVITA’



*L’ERC1 Junior è rinominato ERC Junior ed è per vetture Rally3 (nella foto) con pneumatici Pirelli. Il campione vince una stagione nel WRC3 con una Rally3 nel 2022 come premio.

*Un nuovo pacchetto di premi per l’ERC3 Junior prevede una stagione ERC Junior completa nel 2022 per i piloti che utilizzano la Ford Fiesta Rally4 di M-Sport Polonia (o tre eventi per quelli che gareggiano con un’altra marca di auto).

*ERC-MICHELIN Talent Factory premia i giovani piloti su vetture Rally2 con pneumatici MICHELIN con una serie di incentivi, tra cui alcuni per ridurre i budget, durante la stagione.

*Il Clio Trophy by Toksport WRT gara per gara una Renault Clio Rally5 equipaggiata con pneumatici MICHELIN.

*Il Rally Serras de Fafe e Felgueiras, nel nord del Portogallo, si unisce per la prima volta al programma dell’ERC, mentre gli eventi di vecchia data come Azores Rallye, Barum Czech Rally Zlín e ORLEN 77° Rally Poland ritornano dopo non aver avuto luogo nel 2020.

*M-Sport Polonia ha presentato la sua nuova Fiesta Rally3, la prima del suo genere costruita secondo le nuove regole della FIA. Ci sono nuove auto Rally4 di Opel e Renault, mentre le auto Rally2 Kit di Suzuki e Toyota sono in lizza per i punti ERC2.

*I piloti delle auto Rally2 possono utilizzare un massimo di 16 pneumatici su asfalto e terra, mentre i piloti Rally3 un massimo di 16 pneumatici su asfalto e 12 su terra. Per i piloti delle vetture Rally4 e Rally5, non possono essere utilizzati più di 12 pneumatici su asfalto o terra.

*Tutti i piloti in possesso dello status di prioritari ERC possono ottenere punti per il campionato nel 2021, indipendentemente dal tipo di auto FIA con cui gareggiano (Rally2, Rally3, Rally4, Rally5, Group N, Rally2 Kit e RGT).



CLIO TROPHY BY TOKSPORT WRT



Il FIA ERC nel 2021 ha la novità dell’emozionante Clio Trophy by Toksport WRT. Utilizzando la Renault Clio Rally5 con pneumatici MICHELIN di serie, il Clio Trophy by Toksport WRT si svolge in cinque eventi ERC e offre numerosi premi e incentivi ai concorrenti. Iniziativa congiunta di Renault Sport Racing, del team Toksport WRT, vincitore del titolo europeo e mondiale FIA, e del promotore dell’ERC Eurosport Events, il Clio Trophy by Toksport WRT utilizza un formato unico per l’ERC.



ERC-MICHELIN TALENT FACTORY: IL SUPPORTO PER I GIOVANI EMERGENTI



Il promotore del FIA European Rally Championship, Eurosport Events, è lieto di annunciare la creazione dell’ERC-MICHELIN Talent Factory per la nuova stagione. Riconoscendo i risultati dei piloti ERC iscritti di età non superiore ai 28 anni all’inizio del 2021, che parteciperanno al campionato con vetture Rally2 dotate di pneumatici MICHELIN, l’ERC-MICHELIN Talent Factory offre una serie di incentivi, tra cui prezzi speciali per le gomme nei primi sei eventi dell’ERC 2021, mentre il pilota più bravo riceverà da MICHELIN l’intera dotazione di pneumatici per gli ultimi due eventi della stagione. Sono inoltre previste visite VIP alla sede MICHELIN di Clermont-Ferrand, in Francia, per i tre membri dell’ERC-MICHELIN Talent Factory con le migliori prestazioni dopo i primi sei eventi della stagione.



P1 RACING FUELS PODIUM CHALLENGE: UN PREMIO PER I PILOTI ERC



Il P1 Racing Fuels Podium Challenge continua nel 2021 a premiare i primi tre classificati dell’ERC1 e dell’ERC2 in ogni round con buoni carburante che possono essere utilizzati nelle benzine da gara P1 XR5 negli eventi successivi, aiutando i concorrenti a ridurre ulteriormente i costi di gara. In entrambe le categorie, i piloti vincitori ricevono 150 litri di carburante, mentre il secondo e il terzo classificato ricevono rispettivamente 100L e 50L.



COME SEGUIRE LA GARA



In TV e online:

Ci sarà una copertura dal vivo, anche dalla telecamera dall'elicottero dell'ERC, oltre al commento e all'analisi degli esperti Chris Rawes e del nuovo membro del team Gianluca Natoloni, che sostituisce Julian Porter, su Facebook e YouTube:



Selezione dell'ordine di partenza: 18h00 CET -1, venerdì 1 ottobre su Facebook, YouTube



Conferenza stampa pre-evento: 18h30 CET -1, venerdì 1 ottobre su Facebook, YouTube



PS2: Agra / Zebral 1 (11,25 km) dalle 10h30 CET -1, sabato 2 ottobre su Facebook, YouTube



PS6: Sra da Fafe / Anjos 2 (18,06 km) da 15h55 CET -1, sabato 2 ottobre su Facebook, YouTube



PS12: Lameirinha 1 (13,99 km) da 11h05 CET -1, domenica 3 ottobre su Facebook, YouTube



PS16: Lameirinha 2 (13,99 km) da 15h00 CET -1, domenica 3 ottobre su Facebook, YouTube



Highlights Tappa 1: Eurosport, 23h30 CET, sabato 2 ottobre (controlla la programmazione locale per i dettagli)



Highlights Tappa 2: Eurosport, 23h00 CET, domenica 3 ottobre (controlla la programmazione locale per i dettagli)



ERC All Access: Eurosport, 21h30 CET, martedì 5 ottobre (controllare la programmazione locale per i dettagli)



ERC Rally Review distribuito ai partner di trasmissione in tutto il mondo



Video, notizie aggiornate e cronometraggio in diretta: Disponibile su FIAERC.com



ERC Radio: In diretta dalla fine delle PS. Disponibile su FIAERC.com o scaricando l'App ufficiale dell'ERC



Social media: Segui l'ERC su Facebook, Instagram, Twitter



LA TOP 5



1: Il rally è così importante a Fafe che la città ospita il suo museo che celebra il legame di lunga data di questo sport con la regione, il Museu do Rali.

2: La PS "Lameirinha" - con l'iconico salto della Pedra Sentada - è intrinsecamente legata al Rally Serras de Fafe e Felgueiras e al Rally del Portogallo WRC.

3: Oltre a vincere il Rally delle Azzorre più volte di tutti i suoi rivali, Fernando Peres detiene il record di vittorie su quello che oggi è il Rally Serras de Fafe e Felgueiras con sei successi. Bruno Magalhães e Carlos Bica sono secondi a pari merito avendo entrambi trionfato in tre occasioni.

4: Fafe non è solo la sede del round portoghese dell'ERC, ma anche la casa del co-pilota Hugo Magalhães, che ha ricevuto un riconoscimento speciale lo scorso ottobre per i suoi successi nel rally e il ruolo di ambasciatore che svolge per Fafe. Fa coppia con l'ex ERC3 Junior Pedro Almeida.

5: Mário Castro era al volante di una Ford Fiesta R2T quando l'ERC ha visitato Fafe lo scorso ottobre per il Rally Fafe Montelongo. L'idolo locale tornerà a fare il co-pilota al Rally Serras de Fafe e Felgueiras al fianco di Pedro Meireles.

