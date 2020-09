Si tratta del terzo evento stagionale e sarà ricco di incognite perché nessuno lo ha mai affrontato.



Quattro punti separano in classifica generale Alexey Lukyanuk e Oliver Solberg in quella che si prospetta una grande battaglia per il successo. Fra i piloti internazionali bisognerà tenere d'occhio Ivan Ares, Craig Breen, Marijan Griebel, Norbert Herczig e Niki Mayr-Melnhof, più i giovani Erik Cais, Callum Devine, Dominik Dinkel, Emil Lindholm, Efrén Llarena, Miko Marczyk e Grégoire Munster.



Si corre sulle strade asfaltate di Fafe, che in passato ha ospitato anche il FIA World Rally Championship, e la gara è valida anche per Campeonato Portugal de Ralis Clássicos e Campeonato Norte Ralis, con PS scorrevoli su fondo ondulato e tornantini secchi.



Siamo a 70km dall'aeroporto Porto Francisco Sá Carneiro e a 15km Guimarães, una delle città sede di UEFA Euro 2004 e nonostante l'inserimento all'ultimo momento nel calendario ERC (che ha subìto diversi cambiamenti per la pandemia di COVID-19), le iscrizioni sono state di rilievo.



Fra le Rally2 abbiamo quelle dei piloti ERC1 Junior, mentre non mancheranno le Classi ERC2, ERC3, ERC3 Junior ed Abarth Rally Cup.



Ogni Tappa ha 3 PS che verranno ripetute per 3 volte, per un totale di 18 prove e 181,44km di gara. La più lunga è la "Anjos" coi suoi 14,13km, la più corta la "Várzea Cova" di 6,6km.