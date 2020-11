Il Rally Hungary si terrà il weekend del 6-8 novembre e sarà aperto agli spettatori in alcune aree, mantenendo comunque distanziamento sociale ed igiene. L'accesso al Parco Assistenza è riservato solamente a team, piloti e fornitori secondo il protocollo FIA.



I fan però potranno andare in alcune zone pr godersi lo spettacolo lungo le strade asfaltate di Nyíregyháza, vicino ai confini con la Slovacchia.



Oltre 30 Rally2 sono iscritte all'evento, con 44 piloti ERC fra i quali non mancheranno i protagonisti di ERC2, ERC3, ERC1 Junior, ERC3 Junior ed Abarth Rally Cup.



Fra i nomi altisonanti internazionali abbiamo il leader Alexey Lukyanuk, con gli immancabili Oliver Solberg, Grégoire Munster, Craig Breen, le stelle WRC Andreas Mikkelsen e Mads Østberg, i giovani Miko Marczyk, Emil Lindholm, Efrén Llarena, Erik Cais e l’idolo locale Norbert Herczig.



Fra gli altri occhio a Simone Tempestini – fresco di quinto titolo rumeno – Dominik Dinkel, Callum Devine, Marijan Griebel, Niki Mayr-Melnhof, Albert von Thurn und Taxis, Nikolay Gryazin, Yoann Bonato, Simon Wagner, il debuttante Josh McErlean e cinque piloti di casa fra i quali c’è il vincitore dell’edizione 2019, Frigyes Turán.



Sette sono i piloti dell’ERC2, dove Tibor Érdi dovrà vedersela con Andrea Mabellini e gli altri dell’Abarth Rally Cup.



In ERC3 ci sono 11 partecipanti: Ken Torn, Pep Bassas (Rallye Team Spain) ed Amaury Molle potranno prendere punti anche per l’ERC3 Junior Championship-Pirelli. Occhio al debutto di Ola Jr Nore e Rachele Somaschini con le nuove Renault Clio Rally5 della Toksport.



In ERC1 Junior fari puntati su Oliver Solberg, Grégoire Munster ed Emil Lindholm.



La gara è composta da 16 PS per 191,06km di percorso. Dovendo restare entro i 4 giorni totali, non c'era tempo per organizzare prove libere, qualifiche e shakedown, quindi si partirà secondo l'ordine di campionato. La SuperSpeciale del Rabócsiring (2,4km) aprirà il rally venerdì sera.