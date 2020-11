Alexey Lukyanuk è al comando della classifica con le vittorie ottenute in Italia e Portogallo che gli consentono di tenersi dietro Oliver Solberg nella rincorsa a quello che potrebbe essere il suo secondo titolo nella serie.



Lo svedese comanda invece la graduatoria dell'ERC1 Junior che mette in palio €100.000 da utilizzare in due gare ERC del 2021. Grégoire Munster (Hyundai Junior Driver) si è però issato secondo grazie al trionfo in Ungheria, anche se con la cancellazione dello Spa Rally causa pandemia di COVID-19 il belga non potrà concorrere per il successo assoluto.



Con questo, anche Efrén Llarena non potrà dare l'assalto al titolo dell'ERC1 Junior, ma il Rallye Team Spain può invece contare su Pep Bassas in ERC3/ERC Junior, dove Ken Torn ha la possibilità di diventare Campione affiancato da Kauri Pannas.



A Tibor Érdi Jr bastano 14 punti per diventare Campione del FIA ERC2, con Andrea Mabellini in piena corsa per l'Abarth Rally Cup. Rallye Team Spain e Saintéloc Junior Team si giocano invece il titolo per i Team.



Il Rally Islas Canarias, che vale pure per i campionati locali, avrà 17 PS per 201,79km di gara. L'Estadio de Gran Canaria sarà il Parco Assistenza seguendo le norme anti-COVID-19.



Una delle caratteristiche dell'evento è il fondo stradale derivato da lava vulcanica, molto abrasivo e aderente che anche in caso di pioggia garantisce grip e assenza di detriti.



Il tutto si svolge in due giorni, con Prove Libere e Qualifying Stage previste per il pomeriggio di giovedì 26 novembre. Il risultato delle qualifiche determinerà poi l'ordine di selezione per la partenza della Tappa 1 (9 PS), con scelte effettuate a Las Palmas in serata, mentre sabato si concluderà con le altre 8 PS.



Il rally si disputerà a porte chiuse causa COVID-19, ma i fan potranno contare su 4 PS in diretta Facebook e YouTube, oltre a tutta la giornata su ERC Radio e gli highlights su Eurosport.



Tutti i titoli rimangono provvisori in attesa della pubblicazione dei risultati ufficiali.



DATI



Gara: FIA European Rally Championship round 5 di 5*

Quando: 26-28 novembre

Dove: Las Palmas, Gran Canaria

PS: 17

Distanza: 201,79km

Fondo: asfalto

Precedenti ERC: (dal 2004): 5 (2013, 2016-2019)



*Valido per: FIA ERC2, FIA ERC3, FIA ERC1 Junior, FIA ERC3 Junior, FIA European Rally Championship - Teams, Abarth Rally Cup



ALBO D'ORO



2019: Pepe López/Borja Rozada (Citroën C3 R5)

2018: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2017: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2016: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2015: Miguel Fuster/Ignacio Aviñó (Porsche 997 GT3 RS)*

*Non-ERC event



CLASSIFICHE (ROUND 4/5):

ERC1 (Piloti): 1 Lukyanuk 116; 2 Solberg 89; 3 Munster 83; 4 Llarena 50; 5 Breen 46; etc.

ERC1 (Co-Piloti): 1 Eremeev 116; 2 Johnston 89; 3 Louka 83; 4 Fernández 50; 5 Nagle 43; etc.

ERC2 (Piloti): 1 Érdi Jr 120; 2 Melegari 112; 3 Mabellini 89; 4 Feofanov 78; 5 Gobbin 78; etc.

ERC2 (Co-Piloti): 1 Csökö 80; 2 Bonato 80; Kokins 78; 4 Arena 64; 5 Cervi 45; etc.

ERC3 (Piloti): 1 Torn 150; 2 Bassas 117; 3 Molle 55; 4 Rådström 38; 5 Vogel 35 etc.

ERC3 (Co-Piloti): 1 Pannas 150; 2 Coronado 117; 3 Barral 55; 4 Johansson 38; 5 Notheisz 35; etc.

ERC1 Junior: 1 Munster 125; 2 Solberg 124; 3 Llarena 79; 4 Marczyk 78; 5 Cais 77; etc.

ERC3 Junior: 1 Torn 150; 2 Bassas 117; 3 Rådström 45; 4 Molle 45; 5 Almeida 41; etc.

ERC Teams: 1 Rallye Team Spain 197; 2 Saintéloc Junior Team 183; 3 Estonian Autosport Junior Team 151; 4 Team MRF Tyres 102 (soggetto a decisione finale riguardo le benzine utilizzate al Rally Liepāja); 5 DriftCompany Rally Team 87; etc.

Abarth Rally Cup: 1 Mabellini 75; 2 Rada 43; 3 Gobbin 36; etc.