Antunes regala il successo alla Peugeot Rally4 al debutto

Pedro Antunes, protagonista nel 2019 del FIA ERC3 Junior Championship, ha regalato alla Peugeot Rally4 la vittoria al debutto in occasione del Rali de Castelo Branco in Portogallo.

Il portoghese e il suo nuovo co-pilota Pedro Alves hanno terminato noni assoluti vincendo tutte e sette le PS in programma nella loro categoria.



Peugeot Sport ha già ricevuto quasi 100 ordini per la nuova auto che vedremo per la prima volta in un evento internazionale in occasione del Rally di Roma Capitale del 24-26 luglio.

