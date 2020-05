-

Le iscrizioni per il Rally di Roma Capitale, primo round del FIA European Rally Championship 2020, sono finalmente aperte.

Regolamenti, programma, itinerario, mappe, protocolli anti-Coronavirus e altri documenti sono disponibili per il download al link:www.rallydiromacapitale.it/competitors



Inoltre è stato indetto il Motorsport Pass, piattaforma per registrarsi gratuitamente e ricevere il proprio accredito per l'evento organizzato da Motorsport Italia e ACI Sport.



Le registrazioni dovranno essere approvate dalla FIA al link:https://registrations.fia.com/rally

ERC Online la piattaforma utilizzata per registrarsi al Rally di Roma Capitale ERC DA 8 ORE

The post Aperte le iscrizioni per il Rally di Roma Capitale appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Ecco la livrea scelta da Vita per l’ERC Junior IERI A 04:00