Il FIA European Rally Championship ha riabbracciato Hiroki Arai, al rientro dopo un incidente al Rally di Croazia WRC che nell'aprile scorso gli ha procurato una frattura alla schiena.

Il 27enne giapponese ha trascorso tre mesi in ospedale dopo l'incidente, ma è tornato nell'abitacolo al Rally di Roma Capitale il mese scorso.



Gareggiando su una Ford Fiesta Rally2 gestita dall'organizzazione STARD di Manfred Stohl e utilizzando pneumatici Yokohama, Arai ha chiuso in Top30 tra i contendenti della classe RC2, ma è stato costretto a ritirarsi nella mattinata finale a causa di un problema al motore in peggioramento.



"È stato difficile all'inizio perché nella prima tappa [sabato] la maggior parte delle curve erano tornanti", ha spiegato Arai, che a Roma era affiancato dall'austriaco Jurgen Heigl. "Dopo tre mesi in ospedale, andare direttamente in questo rally estremamente caldo è stato difficile per la mia condizione fisica".



Del suo arduo recupero, Arai ha ammesso che è stata una strada difficile per recuperare la sua forma fisica.



"Il primo mese non riuscivo nemmeno a stare in piedi da solo, quindi sono stato molto contento di essere tornato su una macchina da rally. Lo shakedown, la superspeciale di Roma e alcune delle prime tappe le ho prese un po' alla leggera a causa della situazione della schiena. Ma conoscevo alcune di queste PS da due anni e questo ha aiutato molto. Mi sono divertito, ma sono un po' rigido perché non ho potuto fare stretching per un bel po' di tempo".

