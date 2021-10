Dopo aver vinto il Rally Serras de Fafe e Felguieras nel 2020, il sei volte campione portoghese e attuale leader del campionato nazionale Armindo Araújo ha parlato della gara di casa sua del FIA ERC.

"È davvero bello essere qui nell'ERC, è sempre un piacere. Questo rally è uno dei più importanti per noi nel campionato nazionale e le tappe sono davvero importanti e tradizionali per tutte le persone e i piloti. L'anno scorso l'ho vinto e quindi è andata bene".



"Conosco molto bene le PS, ma con questo campionato sarà più difficile, abbiamo qualche obiettivo da raggiungere e il primo è quello di prendere i punti per il nostro campionato nazionale. Al momento sono in testa, ma Bruno [Magalhães] va forte, quindi cercherò di vincere ancora. Dopo di che, se è possibile stare davanti ai piloti dell'ERC proverò qualcosa".



"Abbiamo molta esperienza io e Bruno e stiamo facendo il rally e il campionato portoghese da molti anni; ci stiamo divertendo molto ad essere qui con questi piloti e queste macchine e spero di essere qui nei prossimi anni".



"La superficie è tipica di questa zona. Con il bel tempo abbiamo un buon grip, ma con il cattivo tempo il grip cambia molto e sarà una grande sfida per noi con la scelta delle gomme e la posizione sulla strada, quindi dobbiamo essere molto intelligenti per tutto il rally perché in alcuni punti sarà davvero scivoloso. Ma l'anno scorso pioveva e ho vinto il rally".

