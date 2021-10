Armindo Araújo è tornato ai rally internazionali in grande stile con un podio assoluto e punteggio massimo nel campionato portoghese al Rally Serras de Fafe e Felgueiras.

Il sei volte campione portoghese aveva corso l'ultima volta a livello internazionale nel 2012, ma è giunto terzo al sesto round del FIA European Rally Championship.



"È fantastico per me essere qui al terzo posto assoluto", ha detto l'ex doppio campione del mondo Production Car. "Abbiamo anche vinto il campionato nazionale e ottenuto tre punti extra per aver vinto la power stage, quindi un weekend fantastico per noi, il weekend perfetto".

