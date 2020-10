Mancano tre prove al termine del terzo round del FIA European Rally Championship e lo spagnolo si è portato a 20"3 dal russo: "Non è facile, ma stiamo andando bene e ho scelto le gomme migliori", dice il pilota Hyundai.



Yoann Bonato è terzo a 6"8 da Ares, ma il portacolori di Citroën non è registrato per i punti ERC, seppur abbia perso il secondo posto assoluto poco fa: "Ares sta andando più forte di me, che sto cercando di fare del mio meglio, per cui bisognerà che mi impegni di più per riprenderlo".



In ERC1 Junior il leader Grégoire Munster è sempre terzo assoluto davanti a Miko Marczyk (ORLEN Team), che ha superato Norbert Herczig (MOL Racing Team) nella PS15 ed ora sono divisi da 3"1.



Dominik Dinkel (Brose Motorsport) è sesto con 1"6 su Erik Cais (Yacco ACCR Team), mentre Callum Devine (Motorsport Ireland Rally Academy), Surhayen Pernia e Niki Mayr-Melnhof completano la Top10 seguiti da Marijan Griebel ed Albert von Thurn und Taxis.



Oliver Solberg, ormai fuori dalla lotta per il podio dopo il problema al turbo avuto ieri pomeriggio, ha vinto due PS.



Tibor Érdi Jr resta al comando dell'ERC2 con dietro Dmitry Feofanov ed Andrea Mabellini, primo in Abarth Rally Cup.



Pep Bassas e Ken Torn stanno invece combattendo per l'ERC3/ERC3 Junior. Il pilota del Rallye Team Spain ha lamentato mancanza di potenza alla sua Peugeot 208 Rally4, ma è riuscito a portare a 24"6 il margine sul rivale dell'Estonian Autosport Junior Team.



Il terzo passaggio sulla Várzea inizia alle 16;20 locali, con gran finale sulla Guilhofrei in diretta su Facebook e YouTube alle 17;25.