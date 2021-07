Iván Ares si appresta a tornare in azione nel FIA European Rally Championship al Rally di Roma Capitale.

Dopo aver chiuso secondo il Rally de Ourense in Spagna, il pilota della Hyundai salirà sulla sua i20 R5 per l'esordio in Italia.



“Abbiamo ottenuto un bel risultato ad Ourense e dopo un lavoro notturno siamo pronti a partire per Roma con la nostra Hyundai i20 R5 e affrontare i migliori piloti del FIA European Rally Championship".



“Il secondo posto ci ha tirato su di morale e siamo convinti di poter lottare bene nella Capitale".



Ares nel 2020 è salito per due volte sul podio ERC.



Foto: Facebook.com/ivanaresoficial

