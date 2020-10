Al volante della sua Hyundai i20 R5, lo spagnolo è giunto secondo ERC al Rally Fafe Montelongo in condizioni molto dure dovute al meteo mutevole.



“Siamo sorpresi, era una giornata molto complicata per via del meteo. Prima c’era il sole, poi la pioggia. Non sapevamo che gomme montare, ma era poi per tutti così. Siamo contenti e il secondo posto è incredibile. Veniamo dalla Galizia e là piove spesso, per cui mi trovo bene sul bagnato, ma non è semplice”, commenta Ares.