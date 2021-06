Jon Armstrong ha segnato l'inizio dell'era del Rally3 nell'ERC Junior con la vittoria al volante della sua sua Ford Fiesta Rally3 gommata Pirelli e costruita da M-Sport Poland.

Ken Torn è passato alle macchine a quattro ruote motrici come campione ERC3/ERC3 Junior del 2020 ed è arrivato secondo, l'estone ha mostrato buone velocità con diverse PS aggiudicate.



"È stata davvero una buona settimana, abbiamo avuto un bel test all'inizio per abituarci alla Fiesta Rally3, che è stata facile da usare subito", ha detto Armstrong. "Siamo stati abbastanza sul passo di Ken [Torn] per tutto il fine settimana, è un peccato che abbia avuto il suo problema perché sarebbe stato bello avere una battaglia. Ken è un ottimo pilota, non c'è dubbio su questo. Voglio confrontarmi con lui per poter crescere come pilota. Non sai mai dove arriverai in eventi come questo con pochi chilometri in macchina, è sempre un po' un'incognita. Penso che questo dimostri quanto sia facile guidare la Fiesta Rally3, è davvero divertente e facile da spingere al limite".

