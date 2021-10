Jon Armstrong è leader della Classe ERC3/ERC3 Junior con la Ford Fiesta Rally4 della M-Sport Poland, ma il suo collega Sami Pajari è a soli 2″9 da lui.

Dopo un inizio prudente, l’inglese si è preso 4 PS e ora guida la truppa.



Norbert Maior, vincitore della PS5, è sul podio al volante della Peugeot 208 Rally4 del Topp-Cars Rally Team, inseguito da Jean-Baptiste Franceschi (Toksport WRT – Renault Clio Rally4) ed Alejandro Cachón (Rallye Team Spain).



Franceschi, che è primo in classifica di campionato, avrebbe potuto allungare ancora, ma ha patito un testacoda nel pomeriggio scivolando indietro.



Cachón ha invece forato l’anteriore destra ritrovandosi quinto, con Martin László e Anthony Fotia dietro. László ha rovinato la sospensione della sua Peugeot in mattinata, mentre il francese della CHL Sport Auto è tranquillo con la propria Renault.



Ruota a pezzi anche per Pep Bassas, solo ottavo, nono Patrik Herczig, figlio di Norbert, all’esordio con una Clio Rally4 della Toksport WRT.



Top10 per Bendegúz Hangodi, 16a Adrienn Vogel e giornata complicata per Amaury Molle, causa problemi con l’interfono.



Ritirato Łukasz Lewandowski (Opel Corsa Rally4) per influenza.

