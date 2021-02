Il nordirlandese era assieme ad altri concorrenti che potrebbero essere interessati al mezzo e dopo aver terminato il test ha parlato con Motorsport News di questa esperienza.



"Per i giovani è un'ottima macchina - commenta Armstrong - Si può essere aggressivi senza incappare nell'errore anche per i meno esperti. Se vai al limite, riesci comunque a controllarla bene, penso che la M-Sport abbia fatto un ottimo lavoro".



Il FIA European Rally Championship utilizzerà proprio le Rally3 gommate Pirelli come auto nella prima categoria junior e il 26enne è ancora potenzialmente un partecipante, essendo la Classe limitata agli Under28.



"Sono veramente entusiasta e curioso di vedere cosa accadrà a sto punto. L'auto è piccola, ma buonissima".



Armstrong ha 9 gare all'attivo nel WRC con due successi ottenuti in Drive Dmack Cup nel 2016 e punti presi in WRC2 nel 2017.