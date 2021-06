Jon Armstrong contribuirà a fare la storia del Campionato Europeo Rally FIA questa settimana.

Il 26enne affronta Ken Torn nel campionato ERC Junior, che inaugura la nuova ed eccitante era Rally3 a partire da questa stagione.



Navigato da Phil Hall, Armstrong parteciperà al 77° Rally Poland ORLEN con una Ford Fiesta Rally3 costruita e preparata da M-Sport a Cracovia.



"Sono stato davvero entusiasta della Fiesta Rally3 fin dal mio primo test di quest'anno", ha detto il nordirlandese, vincitore in questa stagione del JWRC con una Fiesta Rally4. "Ero abbastanza ansioso di guidarla anche quest'anno per essere uno dei primi nella categoria e divertirmi".



"Il Rally di Polonia è fantastico, ci sono stato nel 2016 per il Fiesta Trophy e ho ottenuto lì la mia prima vittoria internazionale di categoria, quindi ho dei bei ricordi".



"La Polonia ha belle strade e servirà come un perfetto riscaldamento per me per il Rally d'Estonia. E' una buona opportunità per me e Phil per crescere, vedere cos'è la categoria Rally3 e sarà molto bello lavorare con M-Sport Polonia nel loro round di casa".



Armstrong ha fatto tre apparizioni ERC nel 2015 e l'ultima volta ha gareggiato con le quattro ruote motrici nel 2019. Il campione ERC Junior ottiene una stagione nel WRC Junior 2022 al volante di una Ford Fiesta Rally3 gommata Pirelli.

