Il sogno di Rafael Botelho è destinato a diventare realtà questa settimana, quando gareggerà per la prima volta nella sua gara di casa del FIA European Rally Championship su una vettura Rally2.

L'idolo locale, che viene dall'isola di São Miguel, si è iscritto al 55° Azores Rallye con una Škoda Fabia R5 insieme al co-pilota Rai Raimundo.



Anche se ha già corso l'evento in sette occasioni precedenti, lo ha sempre fatto in macchine a due ruote motrici, rendendo il suo passaggio alla trazione integrale e alla categoria ERC1 una grande opportunità di carriera per il 27enne.



"Sono molto eccitato, è come un sogno che si avvera", ha detto Botelho. "Tutto è pronto, ma non sarà un rally facile. Venerdì sarà una lunga giornata e il secondo giorno che si concluderà con la Sete Cidades sarà fantastico. Mi sento molto felice di avere la possibilità di fare il rally e vediamo come va perché la entry list è con ragazzi molto veloci".



Aspettando e sperando in un altro rally

Dopo il rinvio del 55° Rally delle Azzorre l'anno scorso, Botelho ha atteso per il ritorno dell'ERC, ma ha affrontato un evento in Portogallo nel 2020, più le tre gare di apertura del Campionato Rally delle Azzorre di quest'anno. "È stato un periodo difficile perché dipendo dai miei sponsor per fare le gare e naturalmente il piano con la R5 era di fare il Rally delle Azzorre l'anno scorso e poi altri rally. Non è stato facile continuare con il mio progetto, ma tutto sta tornando a posto di nuovo e le cose sembrano più normali. Il rally sarà molto buono per la gente delle Azzorre e per l'economia, perché siamo un piccolo gruppo di isole e abbiamo bisogno dei turisti e dei grandi eventi".



Forte in casa

"Sto facendo il campionato delle Azzorre che è composto da sette gare, tre su terra e quattro su asfalto su cinque isole diverse", ha detto Botelho. "Sono secondo assoluto nel campionato, ho all'attivo un secondo e due quarti posti. Ci sono quattro ragazzi veloci che lottano per il vertice del campionato. È una battaglia enorme, ma io sono il più giovane e quello con meno esperienza della macchina R5. So che posso fare meglio, migliorare le mie capacità e guidare più velocemente, ma mi sento molto felice che le cose siano andate bene nei primi tre rally e spero che nel mio di casa le cose vadano ancora meglio. Il venerdì sarà un giorno importante per i ragazzi delle Azzorre perché è solo questo giorno che conta per il campionato locale, quindi il mio obiettivo sarà quello di spingere di più il venerdì e godermi il sabato".



Dall'ascolto alla competizione: Un fan di ERC Radio per affrontare i grandi del campionato

"Qualche anno fa era il mio sogno fare il Rally delle Azzorre e ce l'ho fatta, oggi il mio sogno è correrlo con una macchina R5 ed è come un sogno che si avvera. Ascolto sempre ERC Radio e sarà un piacere finire la prima tappa ed essere intervistato da Julian Porter o Chris Rawes. Sono un ragazzo giovane di una famiglia normale, non abbiamo un'azienda e i miei sponsor sono le aziende che mi aiutano a salire di livello e danno la possibilità di fare il rally con una macchina R5. Ed è un piacere essere nello stesso rally di piloti famosi. Se si guarda l'elenco degli iscritti, ci sono piloti del campionato del mondo come Andreas Mikkelsen e Dani Sordo. Erik Cais ha fatto un rally fantastico tre settimane fa, Efrén Llarena sta migliorando molto e anche Miko Marczyk è veloce. Non posso avvicinarmi a loro perché sono più forti di me con più esperienza, ma il mio obiettivo è quello di godermi tutto, anche se non sarà facile per un giovane pilota delle Azzorre. Farò il test martedì prossimo, la mia squadra si prende più tempo per preparare la macchina perché il rally è grande, impegnativo con molte PS lunghe. Ma mentalmente mi sento pronto a godere di questa opportunità. Fisicamente mi sento anche bene, tutto è ok. Sarà una grande settimana per me, il mio co-pilota e la mia squadra".



Botelho è sostenuto da Pavão Enterprises Inc. New York, Škoda Açores - J.H. Ornelas, Bahco, The Racing Factory e Partneraçor.

