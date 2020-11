Il rumeno si ritrovò con lo sterzo della sua Dacia Logan in mano e il momento fu immortalato dalle telecamere di Eurosport, come potete vedere qui:https://youtu.be/nA2wS4Ptzaw?t=510.



Oggi Badiu correrà con una Peugeot 208 R2 come portacolori della FRAS, la federazione rumena del Motorsport, sostenuto dal ministo dello sport Ion Mos.



"Purtroppo la pandemia ha colpito molte persone, aziende e lo sport non ha fatto eccezioni, con alcune federazioni in Romania che hanno annullato totalmente gli eventi nel 2020 - ha spiegato Badiu - Per fortuna, la Federazione rumena del Motorsport FRAS è riuscita a trovare fondi inutilizzati e a costruire una squadra nazionale di rally per rappresentare la Romania nell'ERC in Ungheria. Sono molto felice di far parte dei tre piloti che gareggeranno sotto la bandiera rumena".



Tra i suoi obiettivi per l'evento, Badiu ha detto: "Sarà la prima volta con la Peugeot 208 R2, quindi spero di riuscire presto a prendere confidenza con la vettura. Guarderò un sacco di on-board e farò una sessione di test. Spero di essere abbastanza veloce da apparire su Eurosport grazie alle mie prestazioni, non per sciocchezze come nel 2013 al Sibiu Rally, quando il volante si è staccato".



Anche se il Rally d'Ungheria è un evento unico per Badiu, non esclude ulteriori apparizioni nell'ERC in futuro. "Nel 2020 ci sono pochissime possibilità di fare altre gare internazionali dopo l'Ungheria. Ma lottiamo duramente per tornare sulla scena internazionale nel 2021, e l'ERC è un'opzione seria".