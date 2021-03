Giovanni Benvenuto Baruffa si sta allenando in vista dell'esordio nel FIA ERC3 Junior Championship e al Rally della Val d’Orcia è stato il migliore degli Under25 al volante di una Rally4.

Affiancato da Simone Brachi, il pilota della Baldon Rally ha portato al terzo posto in Classe RC2 la sua Peugeot 208 Rally4.



“È sempre un piacere correre su queste strade che mi avevano visto impegnato anche nel 2020 con la precedente Peugeot R2B e un altro navigatore” racconta Baruffa. “Non abbiamo cercato la prestazione assoluta ma mi spiace aver affrontato il primo giro di prove con dei pneumatici di mescola troppo dura che ci hanno fatto perdere parecchi secondi. Ma anche questo piccolo errore è servito per avere ulteriori riscontri sulle reazioni dell’auto. Dopo il parco assistenza con nuove gomme e qualche regolazione all’assetto è andata meglio e ci siamo divertiti parecchio recuperando qualche posizione in classifica".



"Mi rendo conto che devo ancora affinare alcuni aspetti della mia guida, specialmente in frenata e devo sfruttare meglio la coppia del motore turbo della nuova vettura, ma siamo sulla buona strada. Anche qui è proseguito il minuzioso lavoro di crescita che ci siamo preposti fin dal debutto con il mio navigatore Simone, Alessandro Baldon e mio padre che mi segue con discrezione, ma quando serve è sempre prodigo di consigli dall’alto della sua lunga esperienza”.



Baruffa e Brachi saranno di scena all'Azores Rallye del 6-8 maggio.



Foto: Massimo Bettiol

