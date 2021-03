Giovanni Benvenuto Baruffa sarà al via del FIA European Rally Championship 2021 per sfruttare l'opportunità di fare progressi e incrementare il potenziale in ERC3 Junior.

Assieme a Simone Brachi, il 22enne di Brescia correrà l'Azores Rallye a maggio per preparare il debutto nella serie Junior, che parte con il 77th Rally Poland a giugno.



Baruffa e Brachi faranno sei eventi dell'ERC3 Junior con la Peugeot 208 Rally4 gommata Pirelli messa a punto dal Baldon Rally Team.



“Ho scelto l'ERC3 Junior perché è una grande occasione di competere contro giovani che condividono la mia stessa passione - commenta Baruffa - Quest'anno l'obiettivo è imparare le PS e migliorare i tempi ad ogni km, possibilmente senza rompere nulla! Simone ed io faremo di tutto per ottenere dei bei risultati".



Si comincia dalle Azzorre

“Faremo l'ERC3 Junior con la nuova Peugeot 208 Rally4 in tutte le gare, ma partiremo dalle Azzorre e non vedo l'ora di andarci perché è un posto fantastico. Ho cercato di capirne di più guardando i video onboard, le ricognizioni dovranno essere fatte bene e non sarà semplice, ma sono pronto".



Passione di famiglia

“I rally e in generale il motorsport fanno parte della mia famiglia. Mio papà Albrecht ha corso in Italia e mi ha passato questa passione per lo sport fin da quando ero bambino. Mi sono sempre piaciuti i rally e le auto! Ringrazio gli sponsor di famiglia e il Baldon Rally Team che ci dà questa grande occasione, così come il nostro primo sponsor, Ideandum, che ci sostiene dal 2020 e continua a farlo".



Un grande premio

Baruffa, reduce dalle esperienze nel CIR Terra, nel 2021 avrà anche l'occasione di sognare il titolo ERC3 Junior che consiste in tre gare dell'ERC Junior Championship 2022 con la nuova Ford Fiesta Rally3 della M-Sport Poland. “E' una grande occasione per i giovani di mettere in risalto il proprio potenziale, una bella iniziativa".

