In vista del Barum Czech Rally Zlín di questa settimana, ecco alcuni dei punti di discussione del terzo round del FIA ERC 2021.

*Con un punto che separa Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team - Citroën C3 Rally2) e Andreas Mikkelsen (Toksport WRT - Škoda Fabia Rally2 Evo) nella rincorsa al titolo, l'attenzione sarà sui primi due del campionato. Mikkelsen non gareggia a Zlín dal 2012 - ed è al primo rally con Jonas Anderson come co-pilota - ma Lukyanuk è stato regolarmente presente nelle ultime stagioni, quando ha sempre conteso il successo a Jan Kopecký (Agrotec Škoda Rally Team). Il campione ERC 2013, indica la sua battaglia per la vittoria con Lukyanuk nel 2016 come uno dei suoi migliori momenti a Zlín. Ma nonostante il suo record di successi, il pilastro della Škoda insiste sul fatto che un nono trionfo assoluto non è affatto scontato, con il ceco che è preoccupato dal fatto che non corre con regolarità come una volta.



*Efrén Llarena (Rallye Team Spain Škoda) e il compagno in ERC-MICHELIN Talent Factory di Miko Marcyk (ORLEN Team Škoda, nella foto): hanno esperienza a Zlín e iniziano l'evento dopo bei risultati nei rally in Spagna e Polonia.



*Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria) è fresco di podio ERC a Roma.



*Il campione WRC3 ed ex contendente al titolo ERC3 Junior, Jari Huttunen, prende il posto di Craig Breen come principale pilota di sviluppo del Team MRF Tyres per la sua prima gara a Zlín dal 2017. Il finlandese è su una Hyundai i20 R5 e punta al podio.



*Come Llarena e Marczyk, anche Erik Cais è eleggibile per gli incentivi ERC-MICHELIN Talent Factory e il residente di Zlín - e ambasciatore del rally - sarà un altro pilota da tenere d'occhio con la sua Ford Fiesta Rally2 dell'ACCR Team Yacco dopo la sua vittoria al Rally Rzeszowski in Polonia all'inizio di questo mese.



*Filip Mareš (ACCR Laureta Auto Škoda Team) ha preso il titolo ERC1 Junior - e 100.000 euro - quando ha battuto Chris Ingram per la vittoria di categoria a Zlín nel 2019. Sarà tra i contendenti del podio avendo centrato il podio tre volte nel campionato ceco in questa stagione.



*Yoann Bonato (CHL Sport Auto Citroën) è esordiente a Zlín, mentre l'ex pilota GT Tomáš Kostka ha podi all'attivo ed è il cognato della leggenda del rally ceco e tre volte vincitore di Zlín, Roman Kresta, il cui team omonimo gestisce la Fabia di Kostka.



*Dopo aver segnato punti al suo debutto ERC a Roma il mese scorso, Dominik Štríteský può contare sul sostegno del pubblico di casa e della ACA Škoda Vančík Motorsport.



*La seconda presenza di Callum Devine su asfalto con la Fiesta della Motorsport Ireland Rally Academy segna anche il suo debutto a Zlín. La promessa italiana Alberto Battistolli è un altro debuttante, così come lo spagnolo Luis Vilariño e il polacco Igor Widłak. Jarosław Kołtun torna dopo 10 anni.



*Adam Březík, Věroslav Cvrček, Miroslav Jakeš e Petr Semerád sventoleranno la loro bandiera nazionale al Barum Czech Rally Zlín e saranno tra i contendenti per finire nella top 10. Březík, che fa coppia con Jakeš nella formazione del Samohýl Škoda Team, si è iscritto all'ERC-MICHELIN Talent Factory per il suo rally di casa ed era solito gareggiare con Cais in eventi di mountain bike in discesa.



*L'ultima gara di Martin Vlček a Zlín nel 2019 è finita con un grande incidente. Completamente recuperato, sarà affiancato alla Hyundai Kowax Racing da Petr Trnovec. Roman Odložilík (TRT Technology) è un habitué di Zlín, così come Robert Adolf, Ondřej Bisaha, Tomáš Kurka e Antonín Tlusťák, vincitore di un evento ERC.



*Albert von Thurn und Taxis fa il suo ritorno nell'ERC dopo aver saltato il Rally di Roma Capitale a causa di un incidente nelle prove.



*Il recente successo di Simon Wagner nel campionato austriaco lo ha aiutato ad assicurarsi il finanziamento e la sua quinta partenza a Zlín. Due anni fa ha concluso con un ottimo sesto posto.



*Ci sono ben 10 iscritti all'ERC2, tra cui tre piloti della Abarth Rally Cup, Roberto Gobbin, Dariusz Poloński e Martin Rada. Il leader dell'ERC2 Dmitry Feofanov guida il gruppo con la sua Suzuki Swift Rally2 Kit. Oltre ad affrontare l'opposizione del trio Abarth, il pilota lettone combatterà Victor Cartier (Toyota Yaris Rally2 Kit), il campione in carica Tibor Érdi Jr, Csaba Juhász (entrambi Mitsubishi Lancer Evolution X) e Michał Pryczek (Subaru Impreza STI). Altri contendenti includono il rapido finlandese Teemu Asunmaa, che porta una Škoda Fabia Rally2 Kit nell'ERC per la prima volta. Il Proracing Rally Team per cui guida schiererà una seconda Fabia per il lituano Serhii Potiiko.



*Il campione dell'ERC3 Junior Ken Torn e Oscar Solberg inseguiranno il successo nell'ERC Junior con le loro Ford Fiesta Rally3 gommate Pirelli e gestite dalla M-Sport Poland.



*Dei 19 concorrenti dell'ERC3, 10 sono iscritti ai punti ERC3 Junior, mentre cinque cercheranno il successo nel Clio Trophy by Toksport WRT, la serie per la Clio Rally5 con pneumatici MICHELIN. I cinque sono il francese Bastien Bergounhe, il capoclassifica italiano Andrea Mabellini, l'argentino Paulo Soria, il corso Ghjuvanni Rossi e il turco Yigit Timur.



*Jean-Baptiste Franceschi (Renault Clio Rally4), Nikolai Landa (Ford Fiesta Rally4), Martin László (Peugeot 208 Rally4) e Amaury Molle (Ford Fiesta Rally4) sono gli unici concorrenti ERC3 Junior con esperienza a Zlín. Per gli altri - Alejandro Cachón, Nick Loof, Norbert Maior, Ole Jr Nore, il leader Sami Pajari e il talento ceco Daniel Polášek - il rally sarà una novità.



*Pep Bassas è un altro esordiente a Zlín e guida la classifica ERC3 dopo la sua vittoria di classe a Roma dove Łukasz Lewandowski e Adrienn Vogel hanno entrambi ottenuto punti.



*Ekaterina Stratieva è una pilota ERC3 con molta esperienza a Zlín, con la bulgara che si prepara per la sua dodicesima partenza nell'evento.

