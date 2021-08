La Tappa 2 del 50th Barum Czech Rally Zlín è di 83,74km e utilizza tre tratte ripetute due volte, con pausa in mezzo per il servizio ad Otrokovice.

La Tappa 2 del 50th Barum Czech Rally Zlín è di 83,74km e utilizza tre tratte ripetute due volte, con pausa in mezzo per il servizio ad Otrokovice.



La "Halenkovice" scatta alle 8;03 e passa vicino ad un fiume attraversando una pista da motocross. Segue la "Biskupice", adiacente alla base della Kresta Racing, mentre la "Májová" è la più lunga coi suoi 25,43km e include parti di altre PS importanti.



LE DIRETTE

PS12: Májová (25.43kms) dalle 9;54, domenica 29 agosto su Facebook e YouTube

PS15: Májová (25,43 km) dalle 14;33, domenica 29 agosto su Facebook e YouTube

Gli highlights del primo giorno su Eurosport: 22;15, sabato 28 agosto

Tappa 2, highlights su Eurosport: 22;00, domenica 29 agosto

ERC Radio sarà in diretta per tutto il giorno

ERC Mabellini guida nel Clio Trophy by Toksport WRT UN' ORA FA

ERC ERC3 Junior: Maior non vuole pensare alla vittoria UN' ORA FA