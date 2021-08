Il Barum Czech Rally Zlín dopo la superspeciale cittadina di ieri sera entra nel vivo oggi.

Due cicli di quattro tappe su una distanza di 127,18 chilometri rappresentano la sfida della prima tappa. Iniziando con la Březová, semi-circuito, gli equipaggi si avventurano poi più a est di Zlín per la prova Hošťálková, che faceva parte della PS Semetín nel 2019 e Rajnochovice nel 2018.Tuttavia, la strada di collegamento tra i due è un territorio inesplorato. Parti della Komárov sono state usate per le Qualifiche del 2018, ma è dal 2009 che la tappa non viene affrontata nella sua configurazione 2021.Mentre il primo passaggio della classica Pindula di 18,95 chilometri si corre nel primo pomeriggio, la ripetizione è dopo il tramonto e rappresenterà un test enorme – anche per i 14 piloti e co-piloti che vivono nel villaggio di Zelechovice, che si trova sul percorso.Nel frattempo, la sezione forestale di apertura è stata rinnovata per quest'anno. Ci sono non meno di quattro soste di servizio presso la fabbrica Continental Barum a Otrkovice, mentre un riordino a Zlín è destinato a fornire una gradita tregua.