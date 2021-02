L'evento è in programma il weekend del 27-29 agosto prossimo, dopo che nel 2020 era stato rinviato a causa della pandemia di COVID-19.



Nonostante la crisi globale rimanga un problema attualmente in essere, il team di organizzazione della gara, capitanato dal direttore Miloslav Regner, non sta lesinando sforzi perché l'appuntamento sia da ricordare.



WStiamo lavorando duramente, negoziando con le autorità e le agenzie locali e organizzando diversi scenari in base alla situazione attuale - ha detto Regner - Vogliamo correre il rally nella data prevista, in questo momento abbiamo metà anno per prepararci. Speriamo che la pandemia si indebolisca presto insieme alla vaccinazione in corso e che tutto si avvicini alla normalità in questo periodo. Vogliamo organizzare l'anniversario del Barum Rally in modo che gli spettatori possano venire a godersi l'evento. Nonostante la visione a lungo termine non sia chiara in questo momento, siamo ottimisti".



Jan Regner, vice direttore di gara, ha aggiunto: "Anche se i tempi non sono facili, stiamo cercando di stabilire nuovi rapporti di sponsorizzazione e naturalmente di mantenere quelli esistenti. La nostra squadra sta lavorando duramente e siamo ottimisti. Il layout del percorso del prossimo rally è pronto da novembre 2020, in questo momento stiamo lavorando sui road book e sui piani di sicurezza delle tappe".



Oltre a far parte dell'ERC, il round è valido anche per Abarth Rally Cup e il nuovo Clio Trophy by Toksport WRT, oltre che per Sonax Czech Rally Championship, Czech Junior Rally Championship, Czech Historic Rally Championship, Peugeot Rally Cup Czech Republic Czech Ladies' Trophy.



Per quanto riguarda lo Star Rally Historic, si correrà anche di domenica.



Per maggiori informazioni: https://www.czechrally.com