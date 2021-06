Pep Bassas ha cominciato la stagione 2021 in ERC3 centrando il podio all'ORLEN 77th Rally Poland.

Il pilota del Rallye Team Spain ha terminato secondo alle spalle di Sami Pajari con la Peugeot 208 Rally4 gestita dalla The Racing Factory, dunque in vista del Rally Liepāja è ancor più motivato.



“E' stato un bel risultato per il campionato e per noi, ora a Liepāja vogliamo vincere", ha detto Bassas.

