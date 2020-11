Pep Bassas ha voluto fare i complimenti al rivale Ken Torn per il trionfo in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Hungary, ma avvertendolo che si riscatterà al Rally Islas Canarias.

Il pilota del Rallye Team Spain aveva vinto il Rally Fafe Montelongo, ma Torn gli ha risposto in Ungheria, quindi si prepara per la vendetta.



“E' stato un rally molto difficile, con PS sporche e nuove per noi, molto diverso dal solito - ha detto Bassas, che è secondo in classifica di categoria - Complimenti a Ken Torn per l'ottimo rally, è andato molto forte. Ci riproveremo alle Canarie, dove attaccheremo utilizzando l'esperienza”.



Il Rally Islas Canarias si terrà il 26-28 novembre.