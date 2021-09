Pep Bassas dovrà difendere la sua leadership in Classe FIA ERC3 all'Azores Rallye.

Il 16-18 settembre il pilota del Rallye Team Spain, affiancato da Axel Coronado sulla sua Peugeot 208 Rally4, si ritroverà in vetta con 32 punti di margine nei confronti di Jean-Baptiste Franceschi (Toksport WRT-Renault Clio Rally4).



Ola Jr Nore, all'esordio come gli altri due nell'isola portoghese, è terzo in classifica.

