Pep Bassas è stato autore di una bella rimonta al Rally Liepāja, seconda gara del FIA European Rally Championship.

Dopo aver completato la PS1 al terzo posto nell'ERC3, un pneumatico danneggiato nella PS2 lo ha portato al 14° e apparentemente fuori dalla competizione per un secondo podio di classe.



Ma il talento del Rallye Team Spain ha lottato fino al secondo posto nella categoria vincendo tre prove con la sua Peugeot 208 Rally4 che condivide con il co-pilota Axel Coronado.



"È stato un rally difficile perché abbiamo perso molto tempo con la foratura", ha detto Bassas, che guida per il team The Racing Factory. "Ma stavo spingendo, cercando di non fare errori e andare a podio perché i punti sono importanti per il campionato. Alla fine sono molto felice per la squadra e la mia famiglia, è incredibile".

ERC Lewandowski ringrazia i fan e torna in azione in ERC3 UN' ORA FA

ERC Roma: i complimenti di Sticchi Damiani UN' ORA FA