Dopo aver vinto il Beca Júnior R2 nel 2019, lo spagnolo è entrato in ERC3 Junior Championship-Pirelli con il Rallye Team Spain e nonostante la poca esperienza con la Peugeot 208 Rally4 ha centrato la vittoria al Rally Fafe Montelongo in Portogallo.



“A Gran Canaria penseremo a divertirci con la nostra Peugeot 208 Rally4 - ha detto Bassas, che è in corsa per il secondo posto in ERC3-ERC3 Junior alle spalle di Ken Torn - E' l'ultima gara della mia prima stagione ERC e darò il massimo".



“Axel [Coronado] ed io vogliamo dimostrare ai nostri avversari che siamo un team duro da battere a questi livelli. Voglio vincere e confermare che siamo competitivi, penso che la prima stagione con il Rallye Team Spain in ERC3 Junior Championship sia stata incredibile”.