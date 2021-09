Pep Bassas tornerà al FIA European Rally Championship più forte dopo la sua uscita dal Rally delle Azzorre venerdì scorso.

Lo spagnolo era in testa alla categoria ERC3 sulla Peugeot 208 Rally4 che condivide con il co-pilota Axel Coronado, ma ha sbattuto nella penultima PS della prima tappa.



Con l'auto danneggiata in modo irreparabile, il pilota del Rallye Team Spain non ha partecipato alla seconda tappa e ha perso punti vitali per l'ERC3 contro il rivale Jean-Baptiste Franceschi.



"Purtroppo, non abbiamo potuto evitare l'incidente", ha scritto Bassas su Facebook. "Non stavamo prendendo alcun rischio visto il vantaggio che avevamo in classifica, ma con condizioni così difficili, queste cose possono accadere".



"Nonostante tutti gli sforzi del team The Racing Factory, non abbiamo potuto tornare in gara sabato. Voglio scusarmi con la squadra, e ringraziarli per tutto il lavoro fatto. Non è finita come volevamo, ma torneremo più forti per la prossima sfida".

